FEB USK Gelar Management Creativity Festival

BANDA ACEH - Himpunan Mahasiswa Manajemen (HMM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, menggelar agenda tahunan bertajuk Management Creativity Festival (MCF), 15-17 Oktober 2021.

Ketua Umum HMM, Muhammad Al Attariq, Sabtu (23/10/2021) mengatakan, MCF merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan pada setiap periode kepengurusan. Kegiatan MCF ini juga merupakan program kerja unggulan HMM karena kegiatan ini dapat melibatkan partisipasi seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum di Indonesia.

"Tahun ini merupakan kali kedua MCF diselenggarakan secara online, mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir, sehingga seluruh rangkaian kegiatan harus dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan," katanya.

Ketua panitia MCF 2021, Muhammad Asyraf Karami, melaporkan bahwa salah satu agenda yang telah terlaksana pada kegiatan MCF tahun 2021 ini adalah seminar nasional dengan tema "The Role of Digital Technology in Improving Business Resilience after Covid-19".

Seminar nasional tersebut diisi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, yaitu Sandiaga Salahuddin Uno BBA MBA sebagai keynote speaker serta pemateri berpengalaman lainnya seperti Rex Marindo, Primawan Satrio, dan Khairul Fajri Yahya.

Selain seminar nasional, MCF 2021 juga telah mengadakan berbagai kompetisi, yaitu Business Competition, TikTok Competition dengan tema Marketing Influencer, serta Elevator Pitch Competition yang merupakan kompetisi untuk melatih kemampuan public speaking dan berpikir kritis pada peserta.

Ketiga kompetisi tersebut telah melibatkan mahasiswa dari berbagai Universitas yang ada di Indonesia, seperti Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Telkom, Universitas Pertamina, Universitas Diponegoro, Universitas Mulawarman, Universitas Airlangga, dan berbagai Universitas lainnya.

Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Dr A Sakir SE MM sangat mengapresiasi penyelenggaraan MCF pada tahun ini.

Ia berharap kegiatan MCF ini mampu menjadi wadah bagi mahasiswa dalam hal pengembangan diri dan peningkatan skill, sehingga nantinya mereka mampu bersaing dalam sengitnya kompetisi dunia kerja.(una)