Telkomsel Jadi Wakil Indonesia di Ajang Expo 2020 Dubai

Laporan Mawaddatul Husna I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Telkomsel terus bergerak maju untuk #BukaSemuaPeluang mendorong potensi terbaik Indonesia kepada dunia melalui dukungan penuh atas partisipasi Indonesia untuk menunjukkan potensi terbaik yang dimiliki secara optimal pada ajang Expo 2020 Dubai yang telah dimulai sejak 1 Oktober 2021.

Expo 2020 Dubai sendiri merupakan salah satu event global terbesar sejak pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia. Berlangsung selama periode 1 Oktober 2021 hingga 31 Maret 2022, ajang ini diikuti oleh 192 negara yang berkumpul untuk menunjukkan berbagai capaian, potensi hingga peluang kolaborasi antarnegara.

Indonesia sebagai salah satu negara paling berkembang di ASEAN saat ini turut berpartisipasi dengan membawa sejumlah mitra perwakilan dari berbagai sektor industri, dimana Telkomsel menjadi salah satunya.

Direktur Utama Telkomsel, Hendri Mulya Syam, Minggu (24/10/2021) mengatakan, sebagai leading digital telco di Indonesia dan bagian dari perusahaan BUMN TelkomGroup, Telkomsel merasa bangga dapat menjadi salah satu mitra terpercaya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan RI untuk mendorong lebih banyak lagi peluang investasi dan kolaborasi di Indonesia, dengan memberikan dukungan penuh terhadap bangsa dalam ajang Expo 2020 Dubai.

Baca juga: Anggota DPRA Ultimatum Pemerintah Aceh, Terkait Pembangunan Jalan Lintas Peureulak-Lokop

"Partisipasi Telkomsel ini juga menjadi upaya dalam menegaskan realisasi kami sebagai world-class digital ecosystem enabler yang terus berupaya memperkuat inovasi dalam mengembangkan produk dan layanan digital yang bersifat customer-centric, serta pengembangan jaringan berteknologi terkini yang dapat memaksimalkan potensi di segala aspek kehidupan," sebutnya.

Adapun keikutsertaan Indonesia dalam ajang Expo 2020 Dubai diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan dengan mengusung tema "Creating the Future, from Indonesia to the World".

Tujuan tema tersebut dipilih untuk menceritakan kisah di balik kemajuan bangsa, di mana akan membuktikan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling menjanjikan untuk menjalin kolaborasi dalam hal perdagangan, pariwisata, dan menjadi tujuan investasi yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia dalam jangka pendek, menengah, dan panjang

Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi mengatakan bahwa Expo 2020 merupakan salah satu wujud keterlibatan dan upaya Indonesia untuk bersaing di kancah internasional.

Diakatakan, Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi dan komitmen untuk menawarkan peluang yang luas kepada dunia, berupaya untuk mempromosikan kisah di balik kemajuan bangsa melalui perhelatan ini, yang diharapkan dapat membuka peluang kemitraan strategis dari penjuru dunia.

Baca juga: Saipul Jamil akan Lapor Pihak yang Masih Mengoloknya sebagai Pedofil dan Predator Seks