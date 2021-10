Hasil Liga Italia - AS Roma Ditahan Imbang Napoli, Jose Mourinho Kena Kartu Merah

Alberto PIZZOLI / AFP

Pelatih AS Roma asal Portugal Jose Mourinho bereaksi selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AS Roma dan ACF Fiorentina di stadion Olimpiade di Roma, pada 22 Agustus 2021. AS Roma harus puas bermain imbang 0-0 dengan Napoli di lanjutan Liga Italia, Minggu (24/10/2021). Jose Mourinho mendapat akumulasi kartu kuning dari wasit.