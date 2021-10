Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan ke-9, Dua Big Match Tersaji Besok, Persiraja vs Madura United

Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan Ini, Dua Big Match Tersaji Besok, Persiraja vs Madura United

SERAMBINEWS.COM – Berikut jadwal siaran langsung pekan ke-9 BRI Liga 1 2021/2022.

Pekan ke-9 BRI Liga 1 2021/2022 mulai digelar hari ini, Senin (25/10/2021) hingga Rabu (27/10/2021).

Akan tersaji pertandingan Persiraja vs Madura United serta dua pertandingan Big Match antara Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, dan PSIS Semarang vs Persib Bandung di pekan ke-9 BRI Liga 1 2021/2022.

Setelah menyelesaikan pertandingan pekan kedelapan Liga 1 2021/2022 pada Sabtu (23/10/2021), sebanyak 18 tim akan melakoni pertandingan di pekan ke-9.

Laga dibuka dengan pertandingan Persipura Jayapura vs Barito Putera dan dilanjutkan dengan Persik vs Persela.

Dua laga tersebut akan berlangsung hari ini, Senin (25/10/2021) pukul 15.15 WIB dan 20.30 WIB.

Laga Persipura vs Barito Putera menentukan siapa dari mereka yang dapat keluar dari zona merah atau masih akan tetap di zona merah jika mendulang hasil seri.

Sementara itu, Super Big Match akan tersaji Selasa (26/10/2021) antara PSIS Semarang vs Persib Bandung dan Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya.

Untuk di ketahui, PSIS Semarang dan Persib Bandung merupakan dua tim yang hingga pekan kedelapan Liga 1 2021/2022 belum terkalahkan.