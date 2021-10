USK Gelar Simposium Internasional Teknik Sipil

BANDA ACEH - Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (USK), 28-29 Oktober 2021, kembali menggelar Aceh International Symposium for Civil Engineering (AISCE). AISCE merupakan kegiatan dua tahunan yang kali ini memasuki pelaksanaan tahun ketiga.

Ketua Panitia, Dr Ing Teuku Budi Aulia ST Dipl Ing, mengatakan, AISCE-3 tahun ini mengusung tema "Towards the Sustainable and Green Construction Promoting Advanced Material and Technology for Disaster Resilient Infrastructures and Environments." Menurutnya, AISCE-3 akan dibuka Rektor USK, Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng IPU ASEANEng, bersama Dekan Fakultas Teknik USK, Dr Ir Alfiansyah Yulianur BC.

Adapun pembicara utama (keynote speaker) yang akan tampil, sebut Teuku Budi, adalah Prof Dr Ing Frank Dehn (Karlsruhe Institute of Technology, Germany), Prof Ir Widjojo A Prakoso MSc PhD G Eng (UI Jakarta, Indonesia), Prof Ir Dr Ahmad Kamil Arshad (UiTM Shah Alam, Malaysia), dan Prof Bonaventura H W Hadikusumo (AIT Bangkok, Thailand).

Teuku Budi menyampaikan, The 3rd AISCE 2021 akan dilaksanakan secara virtual via Zoom Meeting App ID 488 520 8413 dan Passcode AISCE3 yang dapat diakses secara gratis oleh para peminat diskusi ketekniksipilan dimana saja berada. Selain empat pembicara utama tersebut, menurutnya, AISCE-3 juga akan mempresentasikan 50 paper dari lima bidang konsentrasi pada Jurusan Teknik Sipil ditambah bidang lingkungan dan kebencanaan yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Jerman, Prancis, Jepang, dan Nigeria.

Tujuan utama dari AISCE-3, tambah Teuku Budi, adalah sebagai forum diskusi untuk berbagi ilmu, informasi, dan hasil penelitian terkini di bidang ketekniksipilan dari para peserta yang mewakili akademisi, peneliti, praktisi/profesional, pemerintah, dan mahasiswa.

"The 3rd AISCE terlaksana atas kerja sama dengan Universiti Teknologi Petronas (UTP) Malaysia, Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam Malaysia, dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Cawangan Pulau Penang," jelas Teuku Budi Aulia dalam siaran pers kepada Serambi, Minggu (24/10/2021). AISCE-3, sebutnya, akan ditutup oleh Ketua Jurusan Teknik Sipil USK, Dr Renni Anggraini ST Meng.(jal)