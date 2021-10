Ternyata, Ibunda Celine Evangelista Tak Bantah Adanya Perselingkuhan, Puji Diri Stefan William!

Ibunda Celine Evangelista, Vincentia Nurul, buka suara terkait penyebab perceraian putrinya dengan Stefan William.

SERAMBINEWS.COM - Pasangan Celine Evangelista dan Stefan William resmi bercerai.

Tapi banyak pihak juga menyayangkan bubarnya pernikahan keduanya.

Misteri perceraian Celine Evangelista dan Stefan William seperti belum usai.

Kali ini datang kabar dari ibunda Celine yang sudah tidak berkontak lagi dengan sang anak setelah perceraiannya tersebut.

Meski Celine Evangelista adalah darah dagingnya, Vincentia Nurul tampaknya tak mau membohongi diri sendiri dengan memberi kesaksian yang tak sesuai fakta.

Ya, Vincentia memang tak secara langsung mengatakan bahwa putrinya berselingkuh, namun di sisi lain, ia justru memuji karakter sang mantan menantu yang dianggapnya memiliki karakter yang baik.

"Tentang itu (perselingkuhan) mau bilang no comment, tapi saya membohongi diri saya sendiri ya, you know lah, masalah siapa yang selingkuh dan yang tidak selingkuh, kalian tahu sebenarnya, kalian lebih tahu dari saya."

"Tapi, Stefan adalah pria yang baik, dia mencoba untuk menjadi suami yang baik," papar Vincentia Nurul, ibunda Celine Evangelista, dikutip dari Youtube Intens Investigasi, Kamis 28 Oktober 2021.