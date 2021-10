52 Karyawan LNet akan Surati Menteri, SBA Hargai Hak Karyawan

BANDA ACEH - Sebanyak 52 orang mantan karyawan PT LNet, yang selama ini bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT Solusi Bangun Andalas (SBA) akan menyurati dua kementerian untuk mengadukan persoalan yang mereka hadapi.

Kedua kementerian yang akan disurati yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini disampaikan Kuasa Hukum 52 Karyawan LNet, Zulfikar Muhammad, saat bersilaturahmi ke Kantor Harian Serambi Indonesia, Kamis (28/10/2021).

Untuk diketahui, 52 mantan karyawan ini tidak bisa lagi bekerja di PLTU setelah kontrak kerja PT LNet beralih ke PT Bukit Energi Servis Terpadu (BEST). Sementara PT BEST sendiri sata ini sudah memiliki karyawan baru hasil rekrutmen yang dilakukan pihaknya.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri 52 mantan karyawan PT LNet ini, pihaknya membantah penjelasan pihak PT BEST yang menyatakan para karyawan PT LNET tidak ada yang melamar pekerjaan di PT BEST sampai batas waktu berakhir.

Terkait perihal itu, Ketua Perwakilan Mantan Karyawan LNet, Devrian menjelaskan, rekrutmen yang dilakukan PT BEST disaat mereka masih terikat kontrak dengan LNet. Pengumuman itu dibuka sebanyak tiga kali yaitu pada Juni, Agustus, dan September 2021.

Yang menjadi masalah adalah persyaratan yang diajukan PT BEST yaitu tidak terikat kontrak kerja dengan instansi/perusahaan/lembaga, partai politik dan kegiatan politik sejenisnya. Sementara, kontrak kerja 52 pekerja LNet baru berakhir pada 28 Oktober 2021.

Zulfikar menambahkan, 52 orang kliennya tersebut tidak bisa mendaftar karena masih terikat kontrak kerja dengan PT LNet. Jika keluar, konsekwensinya pekerja ini kehilangan pasangon. “Tidak dapat pasangon. Dianggap mengundurkan diri,” katanya.

Seharusnya, lanjutnya, PT BEST tidak lagi melakukan perekrutan tenaga kerja, tetapi hanya melakukan pengalihan sumber daya manusia (SDM) saja, seperti yang dilakukan sebelumnya. Apalagi mereka sudah memiliki pengalaman kerja dan setifikasi kompetensi.

Head of External Relations PT Solusi Bangun Andalas, Win Bernadino yang dikonfirmasi mengatakan, terkait rencana menyurati dua kementerian, PT SBA dan PT BEST menghormati hak setiap warga negara di mata hukum. Katanya Perusahaan akan mematuhi hukum dan perundang-undangan dalam setiap prosesnya.

Dikatakan, mengenai permasalahan ketenagakerjaan karyawan PT LNet, sepenuhnya dalam cakupan hubungan industrial antara pekerja dengan PT LNet. Ia menjelaskan, kontrak kerja PT LNet dan PT SBA telah berakhir pada 30 September 2021. Katanya, yang terjadi saat ini bukan proses peralihan dari PT LNET ke PT BEST, namun pergantian vendor dari PT LNet ke PT BEST sebagai Perusahaan pihak ketiga yang memenangkan tender terbuka untuk pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan PLTU pabrik tersebut.

Ia menambahkan, saat ini 92,8 persen karyawan yang bekerja di PT SBA merupakan warga asli Aceh. Sementara 91 persen karyawan perusahaan-perusahaan kontraktor juga diisi oleh putra-putri Aceh. Katanya, SBA senantiasa memprioritaskan dan mengembangkan tenaga kerja lokal dalam menjalankan proses bisnisnya.

Sementara HR Manager PT BEST, Lardi mengatakan, proses rekrutmen karyawan PT BEST saat ini telah selesai dilakukan. Sehingga untuk kebutuhan tenaga kerja di PT BEST telah tercukupi dan belum ada perekrutan kembali. Sehingga perusahaan rekanan PT SBA memberi sinyal tidak bisa merekrut 52 karyawan itu. Katanya, karyawan PT BEST saat ini, 82% berasal dari Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung, serta 18 persen berasal wilayah lain di Aceh Besar dan Banda Aceh.(mas/mun)