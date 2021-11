Ini Spesifikasi dan Harga Toyota All New Camry Hybrid yang Baru Diluncurkan

All New Camry Hybrid

SERAMBINEWS.COM - Pabrik mobil PT Toyota Astra Motor (TAM) baru saja meluncurkkan mobil ramah lingkungan untuk pecintanya, New Camry Hybrid.

"TAM pertama kali menghadirkan kendaraan elektrifikasi melalui Toyota Prius Hybird pada 2009 dan Lexus LS600h pada 2010. Hingga kini, respons dari pasar sangat positif dan berkembang," kata Vice President Director PT TAM, Henry Tanoto, Jumat (29/10/2021).

"Sampai September 2021, total penjualan kendaraan listrik mencapai 4.975 unit (65 persen dari total pasar elektrifikasi di Indonesia), dan khusus tahun ini sudah menyentuh 1.409 unit. Kontribusi terbesar masih dari model hybrid," lanjut dia.

Sehingga, diharapkan dengan hadirnya Camry Hybrid baru mampu memberi rangsangan lebih kepada pasar dalam negeri. Apalagi, harga mobil menjadi lebih murah seiring penerapan CO2 tax (carbon tax) yaitu di bawah Rp 800 juta.

Namun belum dinyatakan secara pasti mengenai ketersediaan produk dan pengirimannya.

"Dengan sekian banyak perubahan dan layanan yang lengkap, harga OTR di DKI Jakarta untuk New Camry Hybrid tetap di bawah Rp 800 juta. Tentu, ini merupakan salah satu dampak positif dari CO2 atau carbon tax," kata Marketing Director PT TAM, Anton Jimmi Suwandy.

"Kami harap, mobil ini tidak hanya dapat memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik kepada pelanggan saat bermobilitas, namun juga dapat menjadi bagian dari upaya bersama kami beserta pelanggan dalam menekan angka CO2 kedepannya,” lanjutnya.

Sebelumnya Camry Hybrid dipasarkan dengan harga Rp 849,5 juta. Saat ini harga sedan premium milik Toyota tersebut hanya dibanderol Rp 767 juta.

Lebih jauh, pada bagian eksterior Camry Hybrid memiliki bumper dan grill baru yang lebih menawan dengan lampu utama sudah LED. Kemudian di sisi samping, pewarnaan peleknya pun lebih modern.

Pada bagian dalam, mobil disematkan New Sophisticated Cabin Interior dengan desain baru, khususnya pada area dashboard dengan adanya New Marvelous Floating Multimedia dan New Extravagant Ornamentation.

Lebih dari itu, New Camry Hybrid juga disematkan dengan teknologi safety Toyota yang advance yaitu Toyota Safety Sense 2 (TSS 2), yang mencangkup atas Pre-Colission System (PCS), Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) with Curve Speed Reduction, Lane Tracing Assist (LTA), hingga Automatic High Beam (AHB).(*)

Berita ini sudah tayang di kompas.com dengan judul Toyota Luncurkan All New Camry Hybrid, Harga Lebih Murah

