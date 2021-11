Rombongan Safari Dakwah Ustaz Zacky Mirza Alami Kecelakaan, Mobilnya Tergelincir Sampai Terbalik

SERAMBINEWS.COM - Rombongan safari dakwah Ustaz Zacky Mirza mengalami kecelakaan.

Peristiwa tersebut dibagikan di akun Instagramnya melalui video berdurasi 1 menit 32 detik.

Tampaknya, salah satu mobil yang dikendarai tim Ustaz Zacky Mirza tergelincir lantaran jalanan yang licin.

"Ini mobil tim kita kebalik, mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya nggak apa-apa," kata Ustaz Zacky Mirza, dilansir Tribun Style dari Instagramnya pada Senin, 1 November 2021.

Setelah dikembalikan ke kondisi semula, tampak bagian depan mobil putih tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah.

Tak hanya itu, kaca beserta spion bagian samping mobil tersebut juga hancur.

Mobil rombongan safari dakwah Ustaz Zacky Mirza alami kecelakaan (Instagram @zackymirza_)

"MASYA ALLOH,

MOBIL TERGELINCIR!!!

.

saat perjalanan dakwah sedekah Al Qur'an bareng @ustadz.kembar @adiyusuf_ @alwiyusuf

.

DAKWAH MUST GO ON!," tulis Ustaz Zacky Mirza dalam kolom keterangan videonya itu.

Unggahannya itu lantas membuat khawatir hingga dikomentari oleh warganet.

Mereka pun mendoakan agar rombongan safari dakwah Ustaz Zacky Mirza selalu dalam lindungan-Nya.