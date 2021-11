VIDEO BREAKING NEWS - Jauh-jauh ke Dubai, Gubernur Aceh Batal Teken MoU dengan Murban Energy

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Nova Iriansyah diundang secara resmi ke Dubai, Uni Emirat Arab untuk menandatangani Mou dengan Murban Energy terkait investasi di Pulau Banyak, Aceh Singkil.

Kegiatan yang juga dihadiri Presiden RI Joko Widodo ini, sebelumnya direncanakan pada 2 November 2021.

Belakangan tersiar kabar, agenda besar itu batal terjadi dan menurut Pemerintah Aceh ditunda.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA yang dikonfirmasi Serambinews.com, Sabtu (6/11/2021) membenarkan bahwa penandatangan MoU tersebut ditunda dikarenakan pihak Murban Energy belum siap.

Karena ini terkait investasi besar bagi Murban Energy, sambungnya, pihak Pemerintah Indonesia dan juga Pemerintah Aceh memberikan keleluasaan bagi Murban Energy untuk melakukan kajian dan analisis terhadap rencana investasi tersebut yang mungkin masih memerlukan waktu tambahan.

Ada 14 nota kesepahaman yang dipertukarkan saat itu.

Kegiatan pertukaran sejumlah nota kesepahaman antara kedua negara itu disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri sekaligus Emir Dubai Persatuan Emirat Arab (PEA) Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum (MBR).

Namun demikian, Jubir Pemerintah Aceh, Muhammad MTA juga menegaskan bahwa Presiden RI sudah menyampaikan akan mendorong dengan sangat serius rencana MoU dengan pihak Murban yang merupakan follow up LoI (letter of Intent) antara Gubernur Aceh dengan Managing director Murban Energy Ltd Abudhabi UAE.

Menurut MTA, Gubernur Aceh bersama tim telah memberikan peran terbaik dalam mewujudkan cita-cita investasi Indonesia yang baik dimasa depan. (*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi

Video Editor: Thesi Suryadi