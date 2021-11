Megawati Sebut Hoegeng 'The Real Polri', Cerita Tentang Kapolri Naik Sepeda Menuju Kantornya

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Sosok Kapolri ke-5 Jenderal (Purn) Imam Hoegeng Santoso seperti tiada pudarnya dari masa ke masa. Keteladanannya dalam memimpin Polri selalu menjadi contoh.

Dalam launching buku terbaru berjudul ‘Dunia Hoegeng, 100 Tahun Keteladanan' di Balai Sarwono, Jakarta Selatan, sejumlah tokoh memberi testimoninya terkait sosok Goegeng. Di antaranya adalah Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Megawati mengaku mengenal baik Hoegeng karena bersahabat dengan putri sang Kapolri. Hoegeng menjabat sebagai Kapolri pada 1968-1971.

Saat itu Megawati berusia sekitar 21 tahun dan tengah menempuh pendidikan di Universitas Indonesia.

"Saya sangat bersahabat dengan Pak Hoegeng. Saya bilang bersahabat. Kenapa? Karena putrinya itu sahabat saya. Saya tahu kehidupannya," kata Megawati dalam video testimoni yang ditayangkan lewat Zoom, Jakarta, Minggu (7/11).

Dalam testimoninya Megawati menyebut Jenderal Hoegeng sebagai Kapolri terbaik sejak zaman kemerdekaan. Ia juga menyebut Hoegeng sebagai sosok pemimpin Polri yang terbaik dan paling merakyat sejak masa kemerdekaan.

"Saya tahu kehidupannya. Menurut saya, he is the best dari zaman kemerdekaan, setelah merdeka. Kenapa? Itulah menunjukkan itu yang tadi saya bilang, that's the real Polri, gitu lho. Orangnya sangat merakyat," kata Megawati.

Megawati lalu menceritakan kenangannya saat bertemu dengan Hoegeng. Saat itu, Megawati hendak pergi kuliah. Kemudian, ia bertemu Hoegeng yang sedang naik sepeda menuju kantornya. Ketua Umum PDI Perjuangan ini lalu menanyakan alasan Hoegeng memilih naik sepeda padahal saat itu menjadi orang nomor satu di Polri.

"Saya pagi-pagi toh, paling tidak jam, katakan 08.15 gitu sudah mau menuju ke Universitas Indonesia pakai mobil, nyetir sendiri. Terus tahu-tahu ketemuan tuh jalan dari mana ya. Nah saya kan dari Sriwijaya mesti bertemu," ujar Megawati.

"Dia sudah tahu mobil saya, dari jauh dia naik apa? Naik sepeda lho. Mana ada Kapolri naik sepeda kayak dia. Jadi kita minggir dulu. Om, mau ke mana? Saya panggilnya Om. Malu-maluin masa Kapolri naik sepeda. Ya biar saja, ini kan sekalian olahraga," sambungnya.