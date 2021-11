Mendagri Muhammad Tito Karnavian Dorong Persamaan Gender di Institusi Kepolisian

For Serambinews.com

Hal itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri The 58th International Association of Women Police (IAWP) Training Conference 2021.

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendorong persamaan gender di institusi kepolisian.

Acara ini bertema “Women at The Center Stage of Policing” di Meruorah Convention Hall, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/11/2021).

Menurut Mendagri, tema tersebut sangat relevan karena menempatkan posisi strategis wanita pada panggung pemolisian.

Bahkan, peran polisi wanita sangat luas dan dapat melampaui apa saja yang sudah dikerjakan, di samping peran dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Temanya ini sangat tepat mengenai peran polisi wanita pada pusat panggung pemolisian, tapi saya tadi menambahkan, 'beyond' (melampaui).

Artinya jangan hanya bergerak sampai dengan ke titik panggung pemolisian,” katanya.

Mendagri juga berujar, tak sedikit negara lain di dunia yang masih menempatkan posisi dan peran polisi wanita sebagai pendukung atau supporting saja.