923 ASN Kemenag Pidie Jaya Telah Divaksin

Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Pidie Jaya (Pijay) memastikan hingga batas akhir 30 Oktober 2021 lalu telah memvaksin sebanyak 923 Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menjalani vaksinasi.

"Adapun sisanya 453 ASN ditargetkan tuntas hingga akhir November 2021 mendatang," sebut kepala Kankemenag Pijay, Ahmad Yani SPd kepada Serambinews.com, Selasa (9/11/2021).

Dirincikan Ahmad Yani, untuk ASN baik PNS dan non PNS tingkat Raudhatul Anfal (RA) dengan jumlah non PNS sebanyak 123 dan non PNs 8 orang.

Lalu untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) jumlah PNS 356 orang dan non PNS 222, tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) PNS 177 orang dan Non PNS 253.

Sementara untuk tingkat Madrasah Aliyah (MA) PNS 109 PNS dan 212 non PNS.

Maka dari sumber data yang telah dirangkum pihak tim Kemenag hingga per 30 Oktober 2021 lalu.

Program ini terus berjalan keberbagai jajaran Kemenag.

Maka diharapkan kepada segenap ASN yang berada dalam lingkup jajaran dapat mengindahkan program pemerintah terhadap vaksinasi ini hingga tahap kedua.

"Ini sebagai langkah upaya dalam membentuk imun tubuh bagi setiap ASN dan program imunitas dilakukan terhadap ribuan siswa di delapan kecamatan," ujarnya.(*)

