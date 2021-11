Lagu Duet Raisa dan Sam Kim Berjudul 'Someday' akan Dirilis Besok, Yuk Intip Bocorannya! 

SERAMBINEWS.COM - Penyanyi cantik Raisa Andriana dan Sam Kim akan merilis lagu duet mereka, Someday.

Raisa baru-baru ini membagikan cuplikan singkat melalui akun Twitter miliknya.



Teaser single 9 detik duet Raisa dan Sam Kim tampak indah dengan perpaduan berbagai warna cerah.

Meski bernuansa cerah, Raisa dan Sam Kim tampak seperti pasangan yang terpisah jauh.

Keduanya terlihat murung di rumah masing-masing seolah sedang merindukan seseorang.

Teaser itu kemudian ditutup dengan penampakan pintu berwarna hijau.

Tak cukup membagikan teaser, Raisa juga memberikan bocoran lainnya terkait single kolaborasinya dengan Sam Kim.

Melalui akun Twitter miliknya, Raisa mengonfirmasi bahwa lagu 'Someday' juga menggaet penyanyi Jukjae sebagai co-producer.

Bagi yang tidak familiar dengan Jukjae, ia merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu di bawah agensi Antenna.

Sudah banyak lagu populer yang diciptakan oleh Jukje. Sebut saja seperti Love Poem milik IU dan That's Okay yang dibawakan D.O EXO.

Ia juga berpartisipasi dalam berbagai soundtrack drama termasuk Nevertheless, 18 Again, and At Eighteen.

Mengetahui keterlibatan Jukjae dalam lagu 'Someday', para penggemar pun semakin tak sabar untuk mendengar single duet Raisa dan Sam Kim.

Ingat ya, lagu 'Someday' akan dirilis pada Jumat (12/11/2021) besok.(*)

