Mobil Nissan Tabrak Pejalan Kaki setelah Shalat Jumat di Masjid Jamaica New York, Korban Meninggal

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK (AS) – Aksi putar balik seorang pengemudi mobil SUV di jalan Queens yang sibuk, di New York, Amerika Serikat (AS), merenggut nyawa seorang pensiunan pekerja sosial yang baru saja menyelesaikan Shalat Jumat di sebuah masjid terdekat, kata polisi, Rabu (10/11/2021).

Dilansir NYdailynews.com, korban yang diidentifikasi bernama Khalid Rahaman, sedang melintasi blok tengah Jamaica Ave dekat Sutphin Blvd.

Polisi mengatakan, insiden lalu lintas yang merenggut nyawa Khalid Rahaman itu terjadi pada hari Jumat (5/11/2021), sekira pukul 14:40 siang waktu setempat.

Polisi dan saksi mengatakan, mobil SUV Nissan melakukan manuver putar balik dan menabraknya.

Sementara queenspost.com yang juga mengutip sumber kepolisian melaporkan, pejalan kaki berusia 69 tahun itu ditabrak secara fatal oleh seorang pengendara mobil yang sedang memutar balik secara ilegal di Jamaica Avenue.

Baca juga: Polisi Amankan 158 Kg Ganja, Tiga Tersangka Ikut Diringkus

Baca juga: Peras Pengendara Wanita, Oknum Polisi di Medan Diamankan hingga Nyaris Digebuki Warga

Khalid Rahaman, dari 89th Road di Jamaica, ditabrak di dekat persimpangan Jamaica Avenue dan Sutphin Boulevard oleh pengemudi Nissan Sport Utility Vehicle 2018 pada hari Jumat (5/11/2021), sekitar pukul 14:40 waktu setempat..

Petugas yang meluncur ke lokasi beberapa saat setelah menerima laporan, menemukan Khalid Rahaman tidak sadarkan diri, dengan pendarahan pada tubuh dan kepalanya.

Dia kemudian dibawa ke Pusat Medis Rumah Sakit Jamaica, di mana dia dinyatakan meninggal pada hari Sabtu, atau satu hari setelahdirawat.

Investigasi menetapkan bahwa seorang pria berusia 63 tahun yang mengendarai SUV Nissan 2018 berbelok di Jamaica Avenue dan menabrak Rahaman saat dia menyeberang jalan.

Baca juga: Polisi Tetapkan Sopir Vanessa Angel, Tubagus Joddy Jadi Tersangka Kecelakaan Maut

Baca juga: Datang ke Polda Metro Jaya Bawa Barang Bukti, Laura Aprilya Serius Ingin Polisikan Shandy Aulia

Pengemudi mobil Nissan tersebut pada saat kejadian masih berada dilokasi dan tidak ada penangkapan yang dilakukan.

Kasus ini kini sudah ditangani oleh Devisi Investigasi Tabrakan Patroli Jalan Raya NYPD. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)

BERITA TERKAIT

AKSES DAN BACA BERITA DI GOOGLE NEWS