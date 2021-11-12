Advertorial
Ucapan Selamat dari RSUD dr. Zainoel Abidin untuk Wakapolda Aceh
RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Pelantikan Brigjen Pol. Dr. Drs. H. Agus Kurniady Sutisna, M.M., M.H.
Editor: IKL
Seluruh staf, karyawan dan karyawati
RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN
Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Pelantikan
Brigjen Pol. Dr. Drs. H. Agus Kurniady Sutisna, M.M., M.H.
Sebagai Wakapolda Aceh
Oleh Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M.
Kamis, 11 November 2021 di Mapolda Aceh.
Semoga dalam menjalankan tugas selalu mendapat berkah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan Terimakasih Kepada Brigjen Pol. Drs. Raden Purwadi, S.H.
Atas pengabdiannya selama ini.
Tertanda,
dr. ISRA FIRMANSYAH, Sp.A, Ph.D
Direktur
Sumber: Serambi Indonesia