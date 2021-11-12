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Advertorial

Ucapan Selamat dari RSUD dr. Zainoel Abidin untuk Wakapolda Aceh

RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Pelantikan Brigjen Pol. Dr. Drs. H. Agus Kurniady Sutisna, M.M., M.H.

Editor: IKL

Seluruh staf, karyawan dan karyawati
RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN

Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Pelantikan

Brigjen Pol. Dr. Drs. H. Agus Kurniady Sutisna, M.M., M.H.
Sebagai Wakapolda Aceh

Oleh Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M.
Kamis, 11 November 2021 di Mapolda Aceh.

Semoga dalam menjalankan tugas selalu mendapat berkah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terimakasih Kepada Brigjen Pol. Drs. Raden Purwadi, S.H.
Atas pengabdiannya selama ini.

Tertanda,

dr. ISRA FIRMANSYAH, Sp.A, Ph.D
Direktur

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