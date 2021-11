Paska Aceh Edukasi Persamaan Hak Para Penyandang Disabilitas

Laporan Idris Ismail I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Lembaga Swadaya Masyarakat Pengembangan Aktifitas Sosial Ekonomi Masyarakat (LSM-PASKA) Aceh melakukan gerakan edukasi persamaan hak bagi para penyandang disabilitas.

Koordinator LSM Paska Aceh, Faridah Ariyani kepada Serambinews.com, Sabtu (13/11/2021) mengatakan kegiatan program Aceh Community Based Inclusive Development (ACBID) di wilayah Kabupate Pidie sebagai langkah edukasi untuk memperjuangkan kesamaan hak bagi para penyandang Disabilitas.

"Dalam kegiatan selama satu hari yang dipusatkan di Oproom Setdakab Pidie ini turut menghadirkan staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Bapak H Mustafa SE MSi sebagai perwakilan Bupati serta materi diberikan oleh Sekretaris Dinas Sosial, Junaidi Yahya SH serta Koordinator program ACBID, Maimun Wahed," sebutnya.

Pada intinya kegiatan ini jug turut menghadirkan 41 peserta dari kalangan disabilitas, unsur dinas terkait, camat, LSM, pekerja sosial kecamatan, dan organisasi disabilitas.

Menurut aktivis ini lewat kegiatan ini diharapkan dapat terbangun persamaan persepsi terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas.

"Termasuk adanya rekomendasi terhadap upaya-upaya untuk pemenuhan hak mereka sesuai dengan Undang-Undang, Qanun Pidie dan Perbup Pidie yang telah ditetapkan, seperti UU No 8 Tahun 2016, PP 42 Tahun 2020, Permendes PDDT No 7 Tahun 2021, Qanun Kab. Pidie No 6 Tahun 2015, Perbup No 8 Tahun 2021," ungkapnya.(*)