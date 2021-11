Mohamed Salah Bantu Mesir Buka Peluang Masuk Piala Dunia Qatar 2022

SERAMBINEWS.COM, ROMA - Kapten Timnas Mesir Mohamed Salah berhasil membawa negaranya mendapat peluang masuk Piala Dunia Qatar 2022.

Bintang Liverpool itu berhasil menyamakan kedudukan 2-2 melawan Angota pada Jumat (12/11/2021).

Mesir akan memperebutkan satu tempat di babak kualifikasi Afrika yang terakhir.

Bintang Liverpool itu mendorong bola di antara dua pemain bertahan.

Gelandang Arsenal yang bergerak cepat Mohamed Elneny menghempaskan bola ke gawang untuk memperkecil keunggulan Angola menjadi 2-1 saat turun minum.

Akram Tawfik menyamakan kedudukan dengan tendangan yang dibelokkan ke gawang Angola.

Dilansir AFP, Senin (15/11/2021), mesir memiliki keunggulan empat poin yang tak tergoyahkan atas Gabon di Grup F dengan satu putaran tersisa.

Salah, yang memenangkan penghargaan Premier League Player of the Month dan Goal of the Month menjadi pusat perhatian.

Beberapa penonton berlomba ke lapangan usai pertandingan untuk mendapatkan selfie dengan Salah.

Asisten pelatih Mesir kelahiran Afrika Selatan, Roger de Sa, memuji Pemain Terbaik Afrika dua kali itu.