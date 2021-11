Delegasi DPD RI Kembali dari Forum COP 26 UN Framework Climate Change Convention di Glasgow

JAKARTA - Sebanyak 14 senator DPD RI yang mewakili daerah pemilihan dari seluruh Indonesia, sudah meng hadiri dan berkontribusi dalam forum dunia tentang perubahan iklim yang berlangsung di Glasgow, Scotlandia, hampir dua minggu dan berakhir pada 12 November 2021.

Forum bernama COP 26 of the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang mengusung tema “Support to Smallholder Toward Sustanable Forest and Agricultural Commidity Trade” itu membahas berba gai isu lingkungan dan penyelamatan global.

Menariknya, forum yang diikuti utusan lebih dari seratus negara termasuk Indonesia, tersebut berlangsung aman di tengah pandemi Covid-19 serta di bawah embusan angin sejuk dan tetesan salju musim dingin alam Britania. Ketua Delegasi DPD RI, Sultan Najamudin, menegaskan,” Eksistensi Indigenouse People dan local community” di banyak kawasan hujan tropis, merupakan bagian pen ting yang tak tepisahkan dari semua kebijakan.

Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bukan saja dengan skema perdagangan carbon, tapi justru “indegenous dan lokal community” perlu men jadi bagian dari solusi yang hak-hak kemanusiaan harus dihormati.

Pada bagian lain, Senator Abdullah Puteh yang juga Wakil Ketua Komite II DPD RImenegaskan, tiba saatnya negara berkontribusi lebih aktif dengan membantu negara tropis dalam upaya memelihara paru-paru dunia. “Indonesia memiliki puluhan ‘national park’ yang luar biasa kaya dengan berbagai spesies fl ora dan faunayang harus dirawat, dipelihara, serta diselamatkan,” ungkap Puteh.

Mantan Gubernur Aceh itu juga menyebutkan, Taman Nasional Gunung Leuser sudah dipelihara ra tusan tahun oleh para pe mangku adat dan beriringan dengan tugas kemanusiaan lain yaitu menghela kesejahteraan bagi petani kecil.

Sekembali dari Glasgow, para senator Indonesia sudah pula diterima oleh General Peter Pearson dan dijamu makan siang di Istana Windsor Castle, dalam kedudukannya sebagai Gubernur General Pengamanan Kediaman Ratu Elizabeth II. Pada kesempatan itu, baik Senator Najamudin, Senator Yosephus Mamberok dari Papua, Senator Fahira Udris dari DKI Jaya, dan lain-lain sudah bersepakat ke depan untuk bekerja sama di bidang lingkungan dan ekonomi.

General Peter Pearson sangat gembira ketika kepadanya dihadiahkan dan dipakaikan kain adat Gayo ‘upuh ulen-ulen’ oleh Abdullah Puteh, yang menjabat Gubernur Aceh di masa konfl ik dan tsunami.(fik)