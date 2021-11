All New Veloz Hadir di Aceh, Mobil Keluarga dengan Fitur Keamanan Canggih, Start dari Rp 200 Jutaan

SERAMBINEWS.COM - PT Toyota-Astra Motor tak cuma meluncurkan All New Toyota Avanza.

Toyota juga meluncurkan All New Veloz pada Rabu 10 November 2021 lalu secara virtual. Baru saja launching di Jakarta, kini, All New Toyota Veloz sudah hadir di Aceh.

Untuk All New Veloz dihadirkan dengan tiga tipe terbarunya.

Ketiga tipe All New Veloz tersebut yakni MT Type, Q CVT Type, serta Q CVT TSS Type.

Warna yang dihadirkan untuk All New Veloz cukup bervariasi, yaitu silver mica mettalic, black mettalic, hingga white pearl.

All New Veloz hadir di Banda Aceh sejak 11 November 2021 lalu.

Meski belum dilaunching secara resmi oleh PT Dunia Barusa Banda Aceh, namun kini peminat All New Veloz di Aceh sudah banyak, terutama mengingat fitur maupun kecanggihan yang disediakan mobil ini.

Bahkan, beberapa warga Aceh juga sudah mulai berdatangan dan memesan langsung All New Veloz di dealer mobil yang berlokasi di Batoh, Banda Aceh ini.

Hal tersebut diungkapkan oleh Azhar selaku Kepala cabang PT Dunia Barusa Banda Aceh saat ditemui langsung Serambinews.com.

"Respon masyarakat juga baik, karena saya lihat selama kita pajang semenjak tanggal 11 itu masyarakat terus datang ngelihat dan bahkan ada yang datang beberapa, melihat langsung pesan," kata Azhar kepada Serambinews.com di kantor kantor PT Dunia Barusa, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Selasa (16/11/2021) siang.