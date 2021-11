Dorong Aceh Perbanyak Mal Pelayanan Publik

Pada bagian lain, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), KH Ma'ruf Amin, mengapresiasi tata kelola birokrasi Pemerintah Aceh yang berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) enam kali secara beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Wapres berharap. tata kelola birokrasi di Aceh terus menuju ke arah yang lebih baik, sehingga tercipta pelayanan publik yang berkualitas.

"Salah satu fokus kerja pemerintah adalah akselerasi reformasi birokrasi,"kata Ma'ruf Amin saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik bersama Forkopimda Aceh dan bupati/wali kota se-Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/11/2021) pagi.

"Kualitas pelayanan publik juga merupakan salah satu ujung tombak dari keberhasilan reformasi birokrasi dan menjadi barometer kepuasan masyarakat. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang baik, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Prinsipnya ya.. itu," timpal Wapres yang didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), A Halim Iskandar.

KH Ma'ruf Amin menambahkan, dinamika masyarakat saat ini menuntut pelayanan publik yang cepat dan mudah serta terukur. Pelayanan publik harus semakin sederhana dan kompetitif seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi. "Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dibangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal ini sudah diatur melalui Peraturan Presiden," kata Ma'ruf Amin.

Orang nomor dua di negara ini juga menyebutkan, di seluruh Indonesia baru ada 45 MPP yang beroperasi. Di Aceh sendiri, baru Banda Aceh yang memiliki Mal Pelayanan Publik. Ia mengatakan, sesuai amanat Peraturan Presiden, pendirian MPP perlu terus didorong. "Saya juga berharap kualitas aparatur penyelenggara terus ditingkatkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik," harap Wapres.

Menurut mantan Ketua Majelis Ulama Indoensia (MUI) ini, akhir dari pelayanan publik adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Untuk itu, upaya pengentasan kemiskinan harus diiringi dengan pemberdayaan ekonomi, terutama kepada usaha mikro seperti usaha rumah tangga. "Salah satu pelayanan publik yang baik adalah memberi pendampingan kepada UMKM," katanya.

Ma'ruf Amin mencontohkan pelayanan publik bagi UMKM di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di mana, pemerintah setempat mendirikan rumah kreatif dan memberikan pelatihan pemasaran, pengemasan, sehingga kualitas produk UMKM meningkat.

Sementara itu, Gubernur Aceh dalam laporan yang disampaikan Sekda Aceh, dr Taqwallah MKes, menyampaikan, hingga 15 November 2021, capaian vaksinasi Aceh sudah mencapai 34,5 persen. Jumlah tersebut meningkat dibanding bulan Agustus yang baru 19 persen. Peningkatan tajam terjadi pada September sebanyak 6,3 persen, kemudian Oktober 5,9 persen, dan per 15 November 2021 meningkat sebesar 3,5 persen. "Kenaikan signifikan terjadi pada kelompok usia sekolah atau remaja, yaitu 28,9 persen dari sebelumnya 2,8 persen," kata Sekda.

Taqwallah mengatakan, peningkatan terjadi setelah dilakukannya sosialisasi masif untuk kelompok usia remaja di 1.141 pesantren dan 2.677 sekolah serta pertemuan dengan 6.497 keuchik (kepala desa), 289 camat, 360 kepala puskesmas, dan dukungan yang luar biasa dari para ulama. "Saat ini, persepsi masyarakat terhadap vaksin semakin positif dan antusiasme melakukan vaksin juga semakin tinggi, setelah sebelumnya sempat terjadi penolakan akibat massifnya informasi hoaks," ungkap Sekda.

Ia menjelaskan, saat ini sisa target realisasi vaksinasi tinggal 45 persen. Artinya, dengan sisa waktu 45 hari, pihaknya harus mengejar satu persen per hari atau sekitar 40.000 sampai 50.000 vaksinasi per hari. "Oleh sebab itu, dibutuhkan ketersediaan vaksin per hari sebanyak 40.000 sampai 50.000 dosis, yang bila diakumulasikan mencapai sekitar 4,3 juta dosis," ujar Taqwallah.

Pada kesempatan itu, Sekda juga melaporkan realisasi Dana Desa di Aceh. Dalam dua tahun terakhir, menurutnya, Pemerintah Aceh sudah berhasil mendorong percepatan pencairan dana desa hingga tepat waktu pada bulan Januari.

"Pada tahun ini, alokasi Dana Desa sebesar Rp 4,98 triliun untuk 6.497 gampong, sudah terealisasi 89 persen per 15 November 2021. Diharapkan pencairan perdana tahap pertama tahun 2022 sebelum 10 Januari. Sementara pada tahun 2020, sudah dialokasikan penyertaan modal dari Dana Desa sebesar Rp 896 miliar lebih untuk 6.246 BUMG (badan usaha milik gampong-red), dalam rangka pemberdayaan ekonomi di desa," ujar Taqwallah.

Sekda juga menyampaikan pengembangan UMKM di Aceh. Saat ini Aceh memiliki 325.092 UMKM yang dibina oleh Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Koperasi dan UKM. Bentuk dukungan itu, sebutnya, antara lain Pemerintah Aceh sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dan Surat Edaran Gubernur tentang Prioritas Penggunaan Produk UMKM di Aceh.

“Kemudian, membina pelaku usaha KUMKM melalui tujuh jenis pelatihan dan sembilan jenis pendampingan, stimulus, kemitraan dengan berbagai pihak, serta digitalisasi 1.150 UMKM dalam pelaporan keuangannya,” pungkas Taqwallah seperti disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto SSTP MM, kepada Serambi, tadi malam. (jal)