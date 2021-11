VIDEO All New Veloz Hadir di Aceh, Belum Launching Tapi Sudah Banyak yang Pesan

All New Veloz Disambut Baik Warga Aceh, Belum Launching Tapi Sudah Banyak Yang Pesan

SERAMBINEWS.COM - Toyota meluncurkan All New Veloz pada Rabu 10 November 2021 lalu secara virtual, beberapa saat di launching, kini Veloz keluaran terbaru itu sudah berada di Aceh.

All New Veloz hadir di Banda Aceh sejak hari Kamis 11 November 2021 lalu.

Meski belum dilaunching secara resmi oleh PT Dunia Barusa, namun peminat All New Veloz di Aceh sudah banyak, terutama mengingat fitur maupun kecanggihan yang disediakan mobil ini.

Kepala Cabang PT Dunia Barusa Banda Aceh Azhar kepada Serambi On TV, Selasa (16/11/2021) menjelaskan respon positif diperlihatkan dari peminat Toyota ketika melihat All New Veloz yang dipajang.

Menurutnya, ada peminat yang melihat dan langsung memesan mobil keluaran tahun 2021 ini.

All New Veloz sendiri rencananya resmi dilaunching di Banda Aceh pada 20 November mendatang.

Laporan Firdha Ustin

Narator Firdha Ustin

Editor Syamsul Azman

