VIDEO - Kelebihan dan Harga Veloz Q CVT TSS 2022 dan All Tipe New Veloz

Laporan Firdha Ustin

Narator Firdha Ustin

Editor Syamsul Azman

SERAMBINEWS.COM - Toyota memang bisa dikatakan tidak berhenti melakukan inovasi untuk kenyamanan penggunanya.

Seperti All New Veloz dan All New Avanza yang baru diluncurkan pada 10 November 2021 lalu.

Banyak perubahan pada All New Veloz, seperti perbedaan yang sangat mencolok yakni ada garis tegas yang menghubungkan lampu depan hingga lampu belakang.

Di bagian atap ada tambahan roof rail, serta desain velg berdiameter lebih besar yakni 17 inci dengan jumlah baut lima.

Serambi On TV pada hari Selasa (16/11/2021) melihat langsung Veloz Q CVT TSS di PT Dunia Barusa Banda Aceh, pada kesempatan tersebut Zulfikar yakni DLC PT Dunia Barusa.

Ia menjelaskan mengenai kelebihan serta berbagai fitur yang tersemat pada Veloz terbaru tersebut.

VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

Baca juga: VIDEO POPULER BAHASA ACEH Ikan Marlin 105 Kg, Harimau di Trumon dan Banjir Rendam Banda Aceh

Baca juga: VIDEO POPULER BAHASA ACEH Warga Aceh di Malaysia, Demo di Aceh Barat dan Eksekutor TNI di Pidie

Baca juga: VIDEO POPULER BAHASA ACEH Penembakan Komandan Bais, Pospol Diberondong AK-47 & Mualaf di Masjid Oman