Polres Gayo Lues dan TNI Gelar Vaksin Go To Kebun, Berhadiah Mulai Sepeda Motor Hingga Cangkul

Personel Polres Galus tim presisi vaksin dibantu TNI go to kebun untuk melakukan vaksinasi terhadap para petani, hal itu dilakukan dengan menerapkan sistem jemput bola bagi petani yang belum melakukan vaksin selama ini, Jum'at (19/11/2021)

Laporan Rasidan | Gayo Lues

SERAMBINEWS.COM, BLANGKEJEREN - Tim gerai vaksin presisi Polres Gayo Lues (Galus) dibantu aparat TNI Kodim, melakukan strategi baru dalam upaya mencapai target vaksinasi di Wilayah Kabupaten tersebut.

Hal itu dilakukan dengan membuat terobosan baru menerapkan sistem jemput bola disebut program vaksin go to kebun, Jumat (19/11/2021).

Petugas vaksin mendatangi masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan pekebun yang sehari-hari disibukkan dengan aktivitas pertaniannya.

Sehingga tidak sempat untuk datang dan berkunjung ke gerai stasioner yang sudah ada. Selanjutnya tim gerai berinsiatif mendatangi para petani tersebut yang ada di kebun.

Kapolres Galus, AKBP Carlie Syahputra Bustamam, kepada Serambinews.com, mengatakan, program vaksin go to kebun dengan sasaran utamanya adalah para petani yang berkebun tersebut.

Merupakan sebuah inisiatif dan inovasi yang dilaksanakan Polres Galus dibantu TNI dalam mengejar capaian vaksinasi di kabupaten itu.

Kapolres mengaku, masyarakat di kabupaten itu mayoritas sebagai petani dan kesehariannya disibukkan dengan berkebun.

Sehingga dikhawatirkan petani tersebut tidak sempat mendatangi gerai vaksin yang sudah ada.

Tim presisi Polres Galus menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi para petani yang berada di kebunnya tersebut.

"Vaksin selain untuk kesehatan, kini Polres Galus menyediakan doorprize dan hadiah dalam gebyar vaksinasi di kabupaten itu yang akan di undi pada 21 Desember mendatang.

Hadiah yang disediakan berupa 1 unit sepeda motor, kemudian hadiah lainnya berupa 5 unit kompor gas dan 5 unit alat semprot.

Selain itu bisa ada hadiah berupa 5 unit grek artco dan 10 gulung mulsa plastik serta 10 buah cangkul," sebutnya.

Hadiah dan doorprize dari Polres Galus. AKBP Carlie mengatakan, masyarakat juga diberikan kesempatan dan berpeluang besar untuk memenangkan paket umrah ditahap kedua dari Kapolda Aceh yang disediakan sebanyak 30 paket umrah yang akan diundi secara acak pada 30 November mendatang.

"Mari sama-sama masyarakat dan petani melakukan vaksinasi, selain demi kesehatan juga sudah terbukti seiring meningkatnya capaian vaksinasi, angka penyebaran Covid-19 di Galus menurun. Hal ini juga membuktikan bahwa vaksin efektif melawan wabah corona," imbuhnya.(*)

