Veloz Tipe Q TSS Mengaspal di Aceh

BANDA ACEH - Mobil All New Veloz generasi terbaru, yaitu tipe Q TSS resmi diserahterimakan kepada pelanggan pertama, Kamis (18/11/2021). Mobil yang dikeluarkan dari Showroom PT Dunia Barusa Cabang Banda Aceh itu langsung mengaspal.

Operational Manager PT Dunia Barusa, Afriady Muhammad mengatakan, mobil untuk tipe tersebut resmi mengaspal untuk pertama kalinya di Aceh, setelah kunci diserahkan kepada pemiliknya.

Dikatakan, dengan Platform terbaru, kini All New Veloz menghadirkan desain eksterior dan interior terbaru, yang lebih modern dan futuristik dibanding dengan line up generasi sebelumnya. Desain front grill terbaru dipadu dengan Headlamp LED, menampilkan kesan yang atraktif serta dinamis, sedangkan dari sisi samping terlihat jelas ukuran velg dengan ukuran 17” dengan desain two tone colour machining.

Selain itu, desain bodi terbaru dari generasi All New Veloz hadir dengan garis-garis tegas dengan citra emosional yang kuat. Untuk kombinasi lampu belakang juga sudah dilengkapi dengan LED yang di desain menyatu serta tekesan stylish.

Untuk kenyamanan berkendara, All New Veloz juga sudah menyematkan Camera 360 derjat (Arround Camera) yang menampakkan view camera untuk bagian depan, kiri, kanan & bagian belakang.

Berbagai fitur teknologi kekinian disematkan pada All New Veloz, diantaranya TSS (Toyota Safety Sense), RCTA (Rear Cross Traffic Alert), Blind Spot Monitoring (BSM), Traction Control, Hill Start Assist (HSA), Vehicle Stability Control (VSC), Auto Brake Hold, Smart Start / Stop Engine, Android Auto Apple Car Play (AAAC), New Split CVT, Wireless Charging untuk HP, Plat form body yang baru, serta adanya Support System T-Intouch.

Pengaturan Stir dengan cara Tilt dan Telescopic memberikan kenyamanan berkendara, serta adanya Blue Illuminating lamp yang ditempatkan pada area Door Trim dan Center Cluster Transmisi memberikan kesan nyaman disaat malam hari.

Fleksibiltas pengaturan jok baris ke-2 dan ke-3 juga salah satu yang diandalkan oleh Toyota saat ini, salah satunya adalah bisa diatur sedemikian rupa dengan model Long Sofa Mode, bagi customer yang berpergian jauh bisa memakai model pengaturan kursi ini, saat beristirahat di dalam kendaraan.

All New Veloz juga menyediakan kepraktisan lainnya, diantaranya tersedianya fasilitas recharging HP untuk baris 1, 2, dan 3. Meski masih memakai kode mesin yang sama dengan generasi sebelumnya, mesin All New Veloz 2021 memiliki power supply (PS) lebih besar dibanding dengan generasi sebelumnya yaitu diangka 106 PS pada 6000 rpm, yang dipadu dengan teknologi Split CVT terbaru serta Suspensi yang lebih Comfort, mengabadikan All New Veloz generasi terbaru benar-benar berada berbeda dengan pendahulunya.(mun)