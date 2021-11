Demi Bangun Rans Prestige Sportstainment, Raffi Ahmad dan Rekannya Siap Gelontorkan Rp 11,4 Triliun

SERAMBINEWS.COM - Artis dan youtuber kondang Raffi Ahmad bersama rekannya Rudy Salim siap membangun pusat olahraga bernama Rans Prestige Sportstainment dengan kisaran biaya Rp 11,4 triliun.

Disebutkan, pusat olahraga tersebut membutuhkan lahan 2,3 hektare.

Bahkan uang belasan triliun rupiah siap digelontorkan untuk menyiapkan lokasi yang berasa di kawasan PIK 2, Tangerang, Banten.

"Tanahnya aja semeternya Rp 40 juta per meter. Bangunannya Rp 8 juta per meter. Kalian hitung sendiri lah habis berapa," ucap Rudy Salim, saat Groundbreaking Ceremony of Rans Prestige Sportstainment, di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Banten, Senin (22/11/2021).

"Yang jelas tanahnya aja menghabiskan lebih dari Rp 1 triliunan," jelasnya.

Bukan hanya fasilitas olahraga saja yang akan ada di sana.

Tapi juga akan ada fasilitas hiburan untuk keluarga.

"Ya kami sama-sama lah membangun ini. Kita restart semua dari nol. Selain tempat sarana olahraga, kami juga membangun sarana entertaiment. Ya nantinya akan ada indoor dan outdor dengan suasana yang sehat," jelas Raffi Ahmad.

"Nantinya akan ada sarana E-Sports. Nanti akan ada arena E-Sports karena Rans juga sudah punya tim nya sendiri. Ya sama tempat kuliner juga, kami akan bangun secara lengkap," jelas Rudy Salim.(*)

Artikel ini telah tayang di Grid.Id dengan judul "Raffi Ahmad Gelontorkan Rp 11,4 Triliun untuk Bangun Rans Prestige Sportstainment, Pusat Olahraga di Lokasi Ini!"