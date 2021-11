Konsumen Sudah Bisa Memesan All New BR-V

PT HPM secara resmi mengumumkan harga All New Honda BR-V di Indonesia, pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2021 dan sudah bisa dipesan.

BANDA ACEH - PT Honda Prospect Motor (HPM) secara resmi mengumumkan harga All New Honda BR-V di Indonesia, pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, Kamis (11/11/2021) lalu. Generasi kedua dari model 7-Seater LSUV Honda, Honda BR-V, ditawarkan dalam lima varian dengan harga mulai dari Rp 275,9 juta per unit.

Sementara harga untuk setiap varian Honda BR-V untuk area Aceh adalah All New Honda BR-V S MT Rp 277,9 juta/unit, All New Honda BR-V E MT Rp 291,9 juta/unit, All New Honda BR-V E CVT Rp 301,9 juta/unit, All New Honda BR-V Prestige CVT Rp 323,9 juta/unit, dan All New Honda BR-V Prestige CVT with Honda SENSINGTM Rp 341,9 juta/unit.

Menjadi salah satu display Honda di GIIAS 2021, untuk pertama kalinya konsumen dapat memesan All New Honda BR-V dengan harga resmi. Sebelumnya pemesanan sudah dibuka sejak World Premiere pada 21 September 2021. Sampai saat ini pemesanan All New Honda BR-V sudah mencapai sekitar 2.000 unit di seluruh Indonesia.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Serambinews.com, Senin (22/11/2021) menyebutkan, karga All New Honda BR-V yang diumumkan itu merupakan harga on the road wilayah Aceh dan sudah termasuk pajak emisi yang berlaku di Januari 2022.

Harga tersebut dapat disesuaikan jika terjadi perubahan regulasi seperti adanya insentif pajak dan lain-lain. Harga ini adalah harga yang berlaku hingga 31 Desember 2021 untuk mobil dengan nomor rangka tahun 2022. Sesuai dengan rencana, pengiriman perdana mobil ini kepada konsumen akan dilakukan pada Januari 2022.

President Director PT Honda Prospect Motor, Takehiro Watanabe mengatakan, All New Honda BR-V sangat tepat untuk konsumen yang menginginkan sebuah model LSUV 7 penumpang yang menciptakan sebuah definisi baru dalam pengalaman berkendara. S

“Selain menawarkan fitur lengkap dan teknologi terdepan, kami percaya All New Honda BR-V akan memberikan value for money yang tinggi bagi konsumen dengan harga yang kami umumkan ini,” sebutnya.

Sementara Business Innovation and Marketing and Sales Director PT HPM, Yusak Billy menjelaskan, sejak Kamis (11/11/2021) konsumen di seluruh Indonesia sudah dapat memesan All New Honda BR-V dengan harga resmi tersebut.

“Kami juga memberikan nilai lebih bagi konsumen yang melakukan pemesanan sampai dengan akhir tahun ini dengan harga yang lebih menguntungkan sekaligus kesempatan menjadi yang pertama mendapatkan All New Honda BR-V di bulan Januari 2022 mendatang,” jelasnya.

Direktur Main Dealer Honda Outside Java, Mariana Budiman menyampaikan, sejak diperkenalkan, All New Honda BR-V sudah menarik perhatian dan diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. "Dengan diumumkannya harga terbaru yang memberikan value for money, kami yakin bahwa All New Honda BR-V akan semakin diminati untuk menjadi bagian dari keluarga di Indonesia di masa yang akan datang,” lanjutnya.(una)