USM Gelar Internasional Conference ICMR 4th Besok, Berikut Keynote Speakernya

SERAMBINEWS.COM - Dalam rangka pelaksanaan Thri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Serambi Mekkah (USM) kembali menggelar International Conference Multidisciplinary Research (ICMR) akan berlangsung besok 25 November 2021.

Kegiatan yang dimotori oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) USM ini, merupakan ajang konferensi internasional tahunan, dan kali ini merupakan ICMR tahun ke 4.

Tema yang diangkat adalah The Importance of Digital Media for Sustainable Learning, Research and Community Service during the Covid-19 Pandemic, dilaksanakan melalui zoom dan live secara online.

Ketua LPPM USM, Dr. Muslem Daud M.Ed, didampingi Ketua Panitia Sabrina, S.Pd, M. AppLing, M.Tran, mengatakan bahwa untuk tahun ini menghadirkan Keynote Speaker dari Malaysia, Taiwan, India, Arab Saudi dan Indonesia sendiri.

Baca juga: Suami Bunuh Istri dan Tusuk Kepala Anak Perempuan di Gresik, Polisi Kejar Pelaku

Baca juga: Berharap Maju Setelah Pembangunan Kota Besar-besaran, Timor Leste Kini Malah Terima Masalah Serius

Para Keynote speaker dimaksud sebagai berikut:

1. Dr. Syhaik Muhammad Subhan Ishak, Ph.D dari King Abdul Aziz University, Saudi Arabia

2. Dr. Hasio-Chien Tseng, dari Institute for Information Industry, III Digital Education Institute, Taiwan

3. Prof Dr. Mohd. Isha Awang, dari University Utara Malaysia, Malaysia

4. Dr. N. Mani, MA, M.Phil dari Erode Arts and Science College, India

5. Dr. Erdiwansyah, ST, MT, dari Universitas Serambi Mekkah.