Terima Penghargaan Indonesia Award 2021, Plt Bupati Dailami: Ini Milik Masyarakat Bener Meriah

Laporan Budi Fatria | Bener Meriah

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bener Meriah, Dailami terima Penghargaan Indonesia Awards 2021.

Penghargaan itu diserahkan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanosudibjo, di Gedung INews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (24/11/2021).

Dailami meraih penghargaan dalam kategori society empowerment base on Local Commodity (pemberdayaan masyarakat melalui komoditi local) sebagai pimpinan daerah di masa pandemi Covid-19.

Sebelumnya Hary Tanosudibjo menjelaskan bahwa penghargaan tahun ini diberikan melalui penilaian yang ketat dan tahun ini mengambil tema Outstanding Leader in Pandemic Crisis : The Power of Vision and Resilience to Get Through Tough Times, karena Pimpinan Daerah juga bekerja keras untuk membangun masyarakat di masa pandemi.

Di lokasi acara, Dailami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bener Meriah, dan penghargaan tersebut adalah milik masyarakat.

“Alhamdulilah, kita menerima penghargaan Indonesia Awards 2021, ini adalah milik masyarakat Bener Meriah yang telah mendukung Pemerintah dalam segala Program, sehingga kerja keras kita bersama berbuah hasil yang baik”, ucap Dailami.

Plt Bupati itu juga menambahkan, “ penghargaan ini bukan untuk membuat kita berpuas diri, akan tetapi ini sebagai motivasi kita untuk terus bekerja keras membangun kabupaten Bener Meriah, sekali lagi kami persembahkan penghargaan ini kepada masyarakat Kabupaten Bener Meriah, semoga dengan penghargaan ini Bener Meriah semakin di Kenal di tingkat Nasional”, tutup Dailami.

Malam Pagelaran Indonesia Awards 2021 itu juga dihadiri Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Erick Tochir, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tano Sudibjo.

Kemudian Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuono, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, beberapa Gubernur dan Kepala Daerah. (*)

