VIDEO Latihan Arum Jeram di Pidie, Bertajuk Rafting Exercise – Geumpang River Pidie

SERAMBINEWS.COM - Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Kabupaten Aceh Timur menggelar kegiatan latihan arung jeram khusus untuk Tim Putri bertajuk Rafting Exercise – Geumpang River Pidie mulai 13 s/d 16 November 2021.

Agenda ini merupakan tahapan lanjutan peningkatan kemampuan Tim Spartan Putri FAJI Aceh Timur pasca gelaran Pra Kualifikasi PORA Aceh Tengah pada Oktober 2021 lalu.

Aceh Timur meloloskan Tim ini menuju PORA Pidie 2022 setelah berhasil menduduki Peringkat 3 Umum Putri dengan perolehan 2 (dua) medali perunggu dan 1 (satu) medali perak.

Sementara Tim Putra Spartan FAJI Aceh Timur berhasil menduduki Peringkat 6 Umum Putra dan berhak lolos menuju PORA Pidie 2022.

Kegiatan try out ini, kata Said Murthaza, menitikberatkan pada aspek kenal medan arung jeram (sungai) Krueng Geumpang oleh Tim Putri.

Karena lokasi ini diprediksi merupakan venue kompetisi Arung Jeram di ajang PORA Pidie 2022 dan PON Aceh-Sumut 2024.

Laporan Syedara Lon Said Murthaza

Narator : Tia Andalusia

Editor : Syamsul Azman

