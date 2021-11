Tim Peneliti Kemenkes RI Sambangi Aceh Tengah

“Agenda silaturahmi dan audensi, terkait dengan pemaparan dan advokasi rekomendasi hasil studi di Aceh, terutama di Aceh Tengah,” kata Yuyun.

SERAMBINEWS.COM, TAKENGON – Tim peneliti dari Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Balitbangkes RI, Kamis (25/11/2021) menyambangi Kabupaten Aceh Tengah, untuk beraudensi dengan pemerintah setempat terkait dengan kegiatan penelitian.

Tim Kemenkes tersebut, akan melakukan penelitian Assessment of Health System Factors Contribute to Measles-Rubella (MR) Immunization Coverage in Aceh and West Nusa Tenggara Provinces (Penilaian faktor sistem kesehatan yang berkontribusi pada cakupan imunisasi Campak-Rubella (MR) di Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Barat).

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Subhandhy AP M Si menerima dengan tim peneliti yang dipimpin oleh Yuyun Yuniar selaku peneliti utama.

“Agenda silaturahmi dan audensi, terkait dengan pemaparan dan advokasi rekomendasi hasil studi di Aceh, terutama di Aceh Tengah,” kata Yuyun.

Disebutkan Yuyun, berdasarkan hasil riset dan edukasi, Kabupaten Aceh Tengah merupakan kabupaten di Provinsi Aceh yang selalu menempati urutan teratas dalam cakupan imunisasi anak, termasuk imunisasi campak rubella dari tahun 2018-2021.

“Itu artinya, temuan ini menunjukan bahwa peran keluarga, peran tokoh masyarakat dan peran tenaga kesehatan telah berjalan dengan baik, dan patut ditiru oleh kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Aceh,” sebutnya.

Untuk itu, lanjut peneliti utama ini, pihaknya merekomendasikan kepada Pemkab Aceh Tengah untuk terus mempertahan cakupan imunisasi di daerah tersebut.

“Bukan hanya sekedar untuk mencapai prestasi, namun bertujuan mulia terhadap kesehatan anak masa sekarang dan mendatang,” ujar Yuyun.