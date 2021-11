Sukses Rancang Busana Selebritis Tanah Air,  Desainer Ini Bikin Jas Seharga Rp 14 Miliar

SERAMBINEWS.COM - Daud Kristian bukan nama asing di dunia fashion Tanah Air.

Ia pernah mendesain busana Regina Idol, Nowela, Fitri Carlina, Indah Sari, Dewi Persik, Marshanda, Titi DJ, Reza Artamevia, Bunga Citra Lestari, Melanie Ricahrdo, Yuni Shara, Novita Dewi, Elly Sugigi, dan Inul Daratista.

Namun kali ini, Daud Kristian akan membuat jas yang akan dibanderol seharga 1 juta dollar atau sekitar Rp 14 miliar yang akan dipasarkan di Amerika Serikat (AS).

"Jas set ini memang ingin menghargai dengan 1 juta dollar AS. Ini menjadi suara buat anak-anak muda di Indonesia untuk jangan takut bermimpi dan jangan pernah men-downgrade dirinya dan suite ini juga akan saya pasarkan di Amerika," ucap Kris panggilan akrab Daud Kristian kepada wartawan, Minggu (28/11/2021).

Untuk busana seharga 1 juta dollar ini, Daud Kristian mengaku mencari ilmu desain dari air mata saat banyak perempuan menolak atau takut menggunakan pakaian yang berwarna.

"Mereka takut untuk menggunakan sesuatu yang sedikit glam, mereka takut untuk menjadi berbeda sekalipun mereka menginginkanya.

Juga saat mereka mempunyai problem tentang lemak tubuh sehingga tidak berani untuk berpenampilan lebih baik dari yang seharusnya," katanya.

Desainer yang karyanya dipakai salah satunya oleh Miss Indonesia Carla Yules di Peurtorico selama karantina untuk OOtD and Smart casualnya ini mengatakan, saat melihat orang- orang ini, muncul ide untuk menciptakan sesuatu yang berbeda.

"Saya ingin mengampanyekan tidak peduli kalian tinggal di desa ibu kota, wanita karir atau ibu rumah tangga, latar belakang sosial apapun, warna kulit dan dari suku manapun tidak akan membatasin kamu untuk menikmati kehidupanmu sebagai seorang perempuan," katanya.

"Cantik dan berharga adalah hak asasi semua perempuan dan segala sesatu saya lakukan dengan otodidak tanpa background akademis di dunia fashion. But I Love Fashion and Fashion is the way i love people," ucapnya.

Kris sendiri dikenal juga sebagai salah pengusaha yang bergerak di dunia fashion yang selama pandemi bisa membuka 5 cabang baru.(*)

