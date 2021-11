Seminar Internasional di Unsam Langsa Hadirkan Pembicara dari Jepang dan Singapura

FOR SERAMBINEWS.COM

Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Samudra (Unsam) Langsa menggelar seminar internasional 1ST ICAGE secara online via Zoom Meeting. Seminar yang mengusungrtema tentang “Geography Education in Disaster Risk Reduction for a Post-Pandemic Future” berlangsung 2 hari hingga tanggal 26 November 2021, di Gedung Biro Rektor Unsam setempat.