Ciptakan Sabun Kertas Anti-Bakteri, Siswa SMAN 7 Banda Aceh Raih Medali Emas Indonesia Inventors

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Siswa SMAN 7 Banda Aceh berhasil menorehkan prestasi membanggakan setelah berhasil meraih medali emas di event Indonesia Inventors Day 2021 International Young Inventors Award.

Kejuaraan tersebut diselenggarakan oleh INNOPA (Indonesian Invention and Innovation Promotion Association) di Denpasar, Bali, yang berlangsung sejak 26-29 November 2021.

Event ini diikuti dari berbagai negara, seperti Arab Saudi, Tiongkok, Vietnam, Jordania, Hongkong, Singapore, Malaysia, dan berbagai negara lainnya.

Para siswa SMAN 7 didampingi oleh guru pembimbing Jusmarita SPd MPd, dan guru Novris Sariani SPd, mengikuti kompetisi Inovasi Internasional pada Kategori farmasi dan kesehatan atau International Innovation Competition Qualification Wintek Pharmacy and Health Category.

Para siswa dari SMA Negeri 7 Banda Aceh yang terdiri dari Zahratul Dwi Safrina (ketua tim), Raza Muda Angkasa, Muhammad Nouval Devina, Aisyah Jihan Amanda, dan Letizia Rossa Fauzi (anggota) berhasil meraih medali emas setelah dengan baik mempresentasikan dan mempertahankan karya kreatif dan inovatif di hadapan para juri.

Karya kreatif tersebut berjudul 'Paper Soap As An Anti-Bacterial Against Escherichia Coli From Kitchen Lemongrass Waste' atau Sabun Kertas Sebagai Anti Bakteri Terhadap Escherichia coli dari Limbah Serai Sapur (Cymbopogon Citratus).

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Alhudri MM melalui Kepala Bidang SMA dan PKLK, Hamdani SPd MPd mengapresiasi prestasi yang diraih siswa SMA Negeri 7 Banda Aceh di tingkat internasional.

Menurut Hamdani, dengan keberhasilan para siswa dari Aceh meraih medali emas di ajang Indonesia Inventors Day 2021 telah membuktikan bahwa peserta didik di Aceh juga mampu bersaing di level internasional.

Hamdani berharap, dengan adanya prestasi ini akan terus mendorong semangat belajar para siswa di Aceh sehingga dapat bersaing di level internasional.