Widya Pratiwi Jarus, Raih Predikat Best Delegation di Dubai

Widya Pratiwi Jarus, mahasiswa International Business and Economics Program (IBEP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Syiah Kuala (USK) berhasil meraih predikat best delegation pada ajang internasional bertajuk Change the World Model United Nation (CWMUN) 2021 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Berita gembira itu diperoleh setelah hari puncak kegiatan tersebut yang berlangsung pada 17 November 2021 lalu.

CWMUN adalah program pertemuan internasional tahunan yang dihadiri oleh ribuan pengunjung dengan menyeleksi ribuan mahasiswa internasional dari seluruh penjuru dunia.

Dalam ajang ini, peserta memperdebatkan isu-isu utama dari agenda politik internasional.

CWMUN adalah Forum pemuda internasional terbesar yang berlangsung di berbagai kota seperti New York, Abu Dhabi, Singapura, dan Roma.

Menariknya, Widya adalah mahasiswi USK jurusan Ekonomi Pembangunan kelas internasional (IEDP) ini bersaing dengan 250 peserta dari 120 negara di seluruh dunia.

Widya adalah satu-satunya peserta dari Indonesia.

Widya memulai seleksi ini dua bulan lalu dengan bimbingan para dosen di FEB USK, terutama Talbani Farlian SE MA yang merupakan ketua IBEP-FEB .

Setelah melalui berbagai seleksi, Widya dinyatakan lulus dan berhak mengikuti konferensi secara langsung di Dubai.

Widya mengatakan, selama empat hari kegiatan berlangsung, ia dan peserta lain di bagi ke dalam beberapa grup untuk mendiskusikan sebuah isu tertentu.