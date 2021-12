Dinikahi Pria Belanda, Artis FTV Ini Kini Kerja Jadi Pengasuh Anak Tetangga

SERAMBINEWS.COM - Memulai karir berakting sejak usia 17 tahun, artis FTV Nanda Gita kini tak lagi menekuni profesi yang membesarkan namanya.

Nanda Gita berhenti jadi artis setelah menikah dengan bule asal Belanda.

Nanda Gita dikenal setelah sering bermain dalam FTV dan sinetron berjudul ABG Jadi Manten.

Kini ia tinggal mengikuti suaminya di Utrecht, Belanda.

Hidup jauh dari ketenarannya di Indonesia, nasib Nanda Gita berubah.

Mengutip kanal YouTubenya yang bernama Inces Bolang pada Jumat 3 Desember 2021, Nanda Gita sudah beralih profesi.

Nanda Gita mantan artis FTV (Instagram @nandagita16) (Instagram @nandagita16)

Ia kerap diminta membuat makanan untuk makan siang dan juga bekerja sebagai pengasuh anak tetangga.

"Sekarang ini aku on the way, mau jemput anak tetangga pulang sekolah."

"Ini kerja aku, jemput, ajak main, dan jaga mereka," tuturnya.

Meski kerap kerepotan karena cuaca yang dingin, Nanda Gita selalu membawa anaknya saat bekerja.