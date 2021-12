Ini 6 Kampus Jurusan Kedokteran Terbaik di Indonesia, Pemeringkatan THE WUR, Apakah Aceh Masuk?

Oleh karena itu, tak heran sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) menawarkan jurusan ini kepada para calon mahasiswanya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak dulu hingga kini, jurusan atau fakultas kedokteran masih menjadi salah satu jurusan favorit pilihan mahasiswa ilmu eksakta di Indonesia.

Termasuk di Aceh.

Oleh karena itu, tak heran sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) menawarkan jurusan ini kepada para calon mahasiswanya.

Untuk memudahkan dalam memilih kampus mana yang menyediakan jurusan kedokteran dan kesehatan terbaik, Anda bisa menyimak daftar yang dirilis oleh The World University Rankings (THE WUR).

Melalui skema World University Rankings 2022 by Subject: Clinical and Health, THE WUR memberikan informasi universitas mana saja, baik di dunia maupun per negara, yang memiliki jurusan kedokteran terbaik.

Dalam peringkat tersebut, universitas yang memiliki jurusan kedokteran terbaik di dunia adalah University of Oxford, Inggris.

Sedangkan dalam skala Asia, Tsinghua University menempati peringkat pertama fakultas kedokteran terbaik di Asia.

Jurusan-jurusan yang masuk dalam data peringkat ini adalah jurusan Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan jurusan Kesehatan lainnya seperti Keperawatan.

Bersumber dari www.timeshighereducation.com, THE WUR menggunakan lima indikator dalam menentukan peringkat universitas terbaik: citations, industry income, international outlook, research, dan teaching.