Disdik Dayah Kota: TPQ Hidayatul Ulum Layak Jadi Role Model TPQ Se-Kota Banda Aceh

SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM

Ketua BKPRMI Aceh Dr Mulia Rahman, MA didampingi Direktur Edy Iswandy ZA SSos I memberikan penghargaan kepada ustaz/ustazah berprestasi Best Classical And Speaker Teacher, Best Favorit Teacher, Best Creative And Inovatif Teacher pada event bagi rapor, bagi hadiah lomba santri dalam rangka Maulid Nabi di TPQ Hidayatul Komplek Masjid Darul Makmur Ulum Lambaro Skep, Minggu (5/12/2021).