Santri dan Guru Dayah Jeumala Amal Pidie Jaya Juara III Listening To Asia 2021, Ini Profil Keduanya

Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Santri Dayah Jeumala Amal (DJA) Lueng Putu, Pidie Jaya, Muhammad Haikal bersama guru pembimbingnya dari dayah itu, Misbahul Munir SHum meraih juara.

Tepatnya juara III dalam even Listening To Asia 2021.

Even internasional ini diselenggarakan Southeast Asian Minister of Education Organization (SEAMEO) dan Regional Center for Quality Improvement for Teachers and Education Personnel in Language (SEAQIL).

SEAMEO dan SEAQIL adalah lembaga kementerian pendidikan serta komisi komisi nasional Unesco tingkat Asia

Even ini berlangsung beberapa hari hingga berakhir, Selasa (7/12/2021).

Direktur DJA Lueng Putu, Drs Tgk H Hamdani AR atau lebih dikenal Ayah Ham, menyampaikan informasi membanggakan ini kepada Serambinews.com, Rabu (8/12/2021).

Menurutnya, dalam even ini Muhammad Haikal dibimbing gurunya, Misbahul Munir membuat drama tentang seorang anak jujur (Asshabiyus Shaddiq).

Menurut Ayah Ham, prestasi itu diraih tak lepas dari kemampuannya menguasai beberapa bahasa asing.