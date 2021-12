VIDEO Santri dan Guru DJA Pijay Raih Juara III Lomba Bercerita Bahasa Arab Tingkat Asia

Laporan Idris Ismail | Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Santri bersama dewan guru pembimbing Dayah Jeumala Amal (DJA) Lueng Putu Pidie Jaya sukses meraih juara III pada even Listening To Asia 2021 yang diselenggarakan oleh Southeast Asian Minister of Education Organization (SEAMEO) dan Regional Center for Quality Improvement for Teachers and Education Personnel in Language (SEAQIL), hingga Selasa (7/12/2021).

Santri itu bernama Muhammad Haikal bersama guru pembimbingnya, Ismail Munir.

Direktur DJA, Tgk Hamdani AR atau lebih kerap disapa Ayah Ham kepada Serambinews.com, Rabu (8/12/2021) mengatakan, dengan mengusung drama berjudul Seorang Anak Yang Jujur (Asshabiyus Shaddiq), DJA menoreh juara III tingkat Asia dengan kategori bercerita dalam bahasa Arab.

Tgk Hamdani menjelaskan, setelah melewati proses screening video oleh pihak panitia sebagai tahap awal sejak 26 Oktober hingga final pada 7 Desember, maka terpilih finalis dari setiap kategori yang akan tampil secara live di depan para dewan juri SEAMEO Dan SEAQIL.

DJA memperoleh peringkat ke III kategori bahasa Arab, setelah Al-Mu’awanah Islamic Boarding School, Jawa Barat, sebagai peringkat kedua, dan Sekolah Indonesia Makkah, Arab Saudi, sebagai peringkat pertama.

Torehan prestasi ini menjadikan manajemen DJA untuk terus mengembangkan bakat dan minat santri agar mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.

Narator: Ilham

Video Editor: Hari Mahardhika