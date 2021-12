Banda Aceh Kembali Masuk Level I PPKM, Aminullah Minta Warga Tetap Patuhi Protkes Covid-19

FOR SERAMBINEWS.COM

“Banda Aceh level satu dan dalam zona kuning. Ini bukan perayaan, tapi lebih ke peringatan. Level ini bisa saja berubah dalam sekejap, mohon agar semua terus waspada dan patuh akan protokol kesehatan,” kata Aminullah di Balai Kota.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kota Banda Aceh kembali masuk level 1 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam penanganan Covid-19, berdasarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 65 tahun 2021.

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman pun bersyukur atas kondisi itu seraya meminta masyarakat serta semua pihak untuk terus menerapkan protokol kesehatan (protkes) dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Aminullah secara khusus juga memberi apresiasi kepada masyarakat, para tenaga medis (nakes), serta unsur forkopimda yang sudah dengan baik mengawal jalannya penerapan protokol kesehatan di Banda Aceh.

Untuk diketahui, penurunan ke level 1 bukan kali ini saja terjadi.

Sebelumnya, pada Senin 8 November 2021, berdasarkan Inmendagri Nomor 58, penanganan Covid-19 di Banda Aceh turun ke level 1 PPKM.

Adapun arti PPKM level 1 menunjukkan jumlah kasus positif Covid-19 kurang dari 20 orang per 100 ribu penduduk per minggu.

Sementara rawat inap di di rumah sakit kurang dari 5 orang per 100 ribu penduduk per minggu, serta angka kematian kurang dari 1 orang per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.

Indikator PPKM level 1 lainnya, yakni capaian total vaksinasi dosis satu minimal sebesar 70 persen dan capaian vaksinasi dosis satu lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 60 persen.

Sementara di Banda Aceh, sebut Aminullah, hingga Rabu (8/12/2021) per pukul 12.00 WIB, tercatat tidak ada penambahan kasus baru, baik itu yang positif, sedang isolasi mandiri (isoman), sedang dalam perawatan (rawat inap) dan juga meninggal dunia.

“Bahkan, hingga siang hari ini (kemarin--red) belum ada penambahan lagi berdasarkan laporan di lapangan,” ujar Aminullah yang juga menjabat Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Banda Aceh ini.

Di samping itu, sambung Aminullah, Banda Aceh sudah merealisasikan vaksin 91,50 persen pada dosis pertama, dan 60 persen dosis kedua. Sedangkan bagi lansia, lanjutnya, sebanyak 43,27 persen telah divaksin.

“Jumlah ini telah lebih dari target yang kita tentukan. Tentu tak hanya sampai di sini, kita akan terus melakukan upaya-upaya lainnya untuk memberikan vaksinasi bagi warga,” demikian Aminullah.(*)

