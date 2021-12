USM Kembali Gelar Internasional Conference, Pakar Kesehatan WHO Dihadirkan 11 Desember ini

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sukses melaksanakan International Conference For Multidisciplinary Research (ICMR) bulan lalu, Universitas Serambi Mekkah (USM) akan kembali melaksanakan even berkelas Internasional dengan menghadirkan antara lain Pakar Kesehatan World Health Organization (WHO-Badan Kesehatan Dunia) yang akan berlangsung tanggal 11 Desember 2021.

Kegiatan Seminar Internasional ini berfokus pada bidang Kesehatan Masyarakat dan tema diangkat adalah “Global Strategy for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases’ (Strategi Global dalam Menangkal dan Mengontrol Penyakit Tidak Tampak).

Rektor Universitas Serambi Mekkah, Dr. Teuku Abdurahman, SH, SpN didampingi Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ismail, M.Kes, menyampaikan apresiasi yang setingginya tingginya terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Apalagi kebutuhan pencerahan dari para pakar internasional kepada masyarakat luar di tengah pandemi Covid-19 ini.

Sementara Ismail, M.Kes menyampaikan, Kegiatan internasional ini merupakan suatu kewajiban dalam dunia akademik dan semestinya dilaksanakan secara rutin setiap semester atau setiap tahunnya. Harapannya seluruh peserta mendapatkan gambaran bagaimana kesehatan masyarakat dapat terus ditingkatkan serta mendapatkan wawasan tentang strategi global dalam menangkal dan mengontrol penyakit tidak tampak secara global, termasuk Covid-19 dan juga virus yang baru ini mucul, Omicorn.

Demikian pentingnya tema kali ini, Ketua Panitia T.M Rafsanjani, SKM., MM, M.Kes, yang dibenarkan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) USM, Dr. Muslem Daud, M.Ed, akan menghadirkan Archona Seahwag, MBBS, DTMPH, MseIH yang saat ini menjabat sebagai Case Management Expert pada WHO dengan topik khusus “The Role of WHO in Global Action Plan for the prevention and control of NCDs”.

Selain pembicara dari WHO, kegiatan ini juga hadirkan pemateri mancanegara yaitu dari Jerman, Maja Emila Marcus, M.A, Ph.D (University of Gottingen –Jerman). Sementara Pemateri dari Indonesia diundang Dr. Irwan Saputra, S.Kep., MKM dan Dr. Marthoenis, M.Sc, MPH (Universitas Syiah Kuala).

Terbuka Umum, Gratis dan e-sertifikat Rafsanjani menambahkan bahwa kegiatan yang turut didukung oleh Yayasan Pembangunan Serambi Mekkah (YPSM), LPPM USM, Office of International Affairs (OIA) USM, Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Badan Eksekutif Mahasiswa FKM – USM ini, terbuka untuk umum.

Para peserta akan mendapatkan ilmu dan wawasan serta mebangun link sesama peneliti khususnya di bidang kesehatan masyarakat serta akan mendapatkan e-sertifkat. Oleh karena itu peserta berminat supaya mendaftarkan diri di : https://bit.ly/INTSEMINARFKMUSMACEH Jika ada pertanyaan dapat menghubungi secara langsung 085310750403 (*)