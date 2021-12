Banda Aceh Kembali Masuk Level I PPKM

BANDA ACEH - Kota Banda Aceh kembali turun level I Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam penanganan Covid-19 berdasarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 65 tahun 2021.

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman pun bersyukur atas kondisi itu seraya meminta masyarakat serta semua pihak untuk terus menerapkan protokol kesehatan (protkes) dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Aminullah secara khusus juga mengapresiasi masyarakat, para tenaga medis (nakes)

Unsur forkopimda yang sudah dengan baik mengawal jalannya penerapan protokol kesehatan di Banda Aceh.

“Banda Aceh level satu dan dalam zona kuning. Ini bukan perayaan, tapi lebih ke peringatan.

Level ini bisa saja berubah dalam sekejap, mohon agar semua terus waspada dan patuh terhadap protokol kesehatan,” kata Aminullah di Balai Kota.

Untuk diketahui, penurunan ke level 1 bukan kali ini saja terjadi.

Sebelumnya, pada Senin 8 November 2021, berdasarkan Inmendagri Nomor 58, penanganan Covid-19 di Banda Aceh turun ke level 1 PPKM.

Adapun arti PPKM level 1 menunjukkan jumlah kasus positif Covid-19 kurang dari 20 orang per 100 ribu penduduk per minggu.

Baca juga: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang 23 November hingga 6 Desember, Capaian Vaksinasi Jadi Indikator

Sementara rawat inap di di rumah sakit kurang dari 5 orang per 100 ribu penduduk per minggu, serta angka kematian kurang dari 1 orang per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.