Sekretaris BRA Isi Tausiah Agama di Pidie, Kupas Soal Fitnah di Akhir Zaman

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Sekretaris Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Dr Tgk H Syukri Yusuf LC MA mengisi tausiah agama di Masjid Ar- Rayuan Perumnas Kuta Beude, Gampong Gajah Ayee, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Sabtu (11/12/2021).

Dalam tausiah agama yang diselenggarakan oleh Sukuh Fajar Barakah Kabupaten Pidie tersebut, alumni Santri Bustnaul Ulim Langsa dan juga Alumnus Sudan, Timur Tengah itu selama satu jam mengupas tentang fitnah yang mendera umat Islam pada akhir zaman.

"Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Nabi Besar Muhammad SAW bahwa diakhir zaman itu fitnah akan memasuki dalam setiap rumah umat muslim,"sebut Dr Tgk Syukri Yusuf Lc MA di hadapan ratusan jamaah safari subuh.

Dalam Al-Qur'an disebutkan juga bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Namun dalam keseharian diera digital ini, fitnah lebih kental dengan sebutan penyebaran berita hoax atau bohong atau informasi bohong yang tidak punya dasar kebenarannya serta tidak didasari kepada fakta.

Maka diakhir zaman kata Nabi Muhammad SAW bahwa fitnah itu masuk keberbagai penjuru rumah umat Islam. Yaitu masuknya informasi yang menyesatkan lewat Gadget. Dimana sebelumnya perkembangan tekhnologi dengan hadirnya parabola dengan jaringan stasiun berbagai siaran TV.

“Namun fitnah semakin kental dengan muncul Hand Phone (Hp) dalam genggaman setiap manusia menjadi lahan paling efektif dalam penyebaran dengan tayangan yang tidak mendidik. Hal ini juga dapat dibandingkan dengan konten yang mendidik maka lebih banyak konten yang tidak mendidik yang dibungkus dalam tayangan kemaksiatan sehingga menebar fitnah bagi kehancuran jiwa lewat cuci otak manusia,"jelasnya.

Maka fitnah ini terus berjalan ditengah jiwa kita sendiri yaitu terjebak dengan tayangan maksiat yang mengakibatkan hati kita akan mati. Apalagi konten yang dihadirkan dengan berita hoax . Maka kelola Gadget dengan baik ' 'The Man Behind The Gun' buka sejanta yang berbahaya akan tetapi siapa yang mengendalikan dibelakangnya,"pungkasnya.(*)

