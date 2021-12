Pimpinan Dayah Bireuen Gelar Rakor Bahas Kurikulum Dayah

Laporan Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Sebanyak 45 orang pimpinan dayah/pesantren di Bireuen, Senin (13/12/2021) berkumpul di aula Hotel Fajar Bireuen, kehadiran abu-abu dan tengku-tengku dari Samalanga sampai Gandapura untuk mengikuti rapat koordinasi (rakor) menyusun program kerja dan Kurikulum Dayah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan Dinas Pendidikan Dayah, Bireuen dihadiri unsur Forkopimda, sejumlah kepala SKPK dan dibuka Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani SH MSi.

Kepala Dinas Pendidikan Dayah, Jufliwan SH MM dalam laporannya mengatakan, para pimpinan dayah yang ikut rakor dari dayah tipe A plus enam orang, dayah tipe A 12 orang, kemudian dayah tipe B 19 orang dari dayah tipe C empat orang serta dayah non tipe empat orang.

Rapat koordinasi para pimpinan dayah kata Jufliwan untuk meningkatkan peran dayah, menyusun program kerja, membahas dan menetapkan Kurikulum Dayah, melahirkan kader-kader ulama muda, serta menyamakan persepsi dengan seluruh elemen pengelola dayah dalam rangka memperkuat khasanah Bireuen sebagai kota santri. Selain itu sebagai ikhtiar melahirkan rekomendasi peningkatan mutu santri.

Dalam pertemuan ini, para pimpinan dayah membahas dan mengulas beberapa materi dasar antara lain peran pimpinan dayah/guru dayah dalam peningkatan mutu santri, kajian kurikulum dayah sesuai standar nasional dan penyusunan rekomendasi.

Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani SH MSi dalam sambutannya antara lain mengatakan, dayah merupakan lembaga pendidikan Islam yang berfungsi sebagai pusat pendalaman ilmu-ilmu agama Islam dalam upaya mendidik dan mempersiapkan kader-kader ulama, dai muballigh, ustaz yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Satu hal yang menjadi ciri khas dayah adalah penyelenggaraan program kajian ilmu-ilmu agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab yang berbahasa Arab yang disusun pada zaman pertengahan yang lebih dikenal nama kitab kuning.

Rapat koordinasi para pimpinan dayah kata Bupati Bireuen, antara lain sebagai salah satu bahasan menyusun program kurikulum dayah yang mengacu kepada undang-undang tentang dayah dan juga menyesuaikan dengan berbagai petunjuk dan pedoman lainnya.

Dengan adanya kurikulum yang sesuai dengan peraturan, maka setiap lulusan dayah selain berkualitas juga memiliki ijazah resmi dan sah serta diakui pemerintah. Intinya, kata bupati pertemuan para pimpinan dayah menyahuti berbagai perkembangan zaman, menyesuaikan dengan berbagai peraturan pemerintah untuk kemajuan dayah dan juga peningkatan kualitas lulusan dayah.(*)