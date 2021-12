Sambut G20, Indonesia Perkuat Ekosistem Inovasi Pentahelix

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Presiden Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecerdasan Artifisial (KORIKA) Dr Ir Hammam Riza MSc menyatakan setelah Italia resmi menyerahkan kepemimpinan diskusi Think 20 (T20) kepada Indonesia mengikuti perpindahan kursi Presidensi G20 pada tahun 2022, sejak tahun 2021, Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 pada tahun 2022 di Bali sudah mempersiapkan diri dengan berbagai kegiatan dan isu yang akan disampaikan nanti.

"Penyerahan T20 Handover Event From Italy to Indonesia berlangsung secara virtual pada Selasa 30 November lalu. Acara Handover T20 mengangkat tema diskusi "Kontribusi T20 pada Inisiatif Pemulihan Oleh G20," kata Hammam, Senin (13/12/2021).

Hammam menuturkan Presidensi T20 Indonesia akan melibatkan para pakar, peneliti, perekayasa, dan sebagainya. Di ajang Presidensi 2022, gagasan dari keberadaan T20 sebagai basis penelitian dan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti para pemimpin G20.

Kemudian melalui media adalah melibatkan publik untuk menyebarkan rekomendasi hasil T20 secara efektif. Serta memastikan jika ada dampak langsung kepada pemimpin G20.

"Dengan T20 yang dipimpin oleh Bapak Bambang Brodjonegoro yang juga Ketua Dewan Pengawas KORIKA, kita optimis masukan untuk eluar dari pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan sesuai tema Recover Together, Recover Stronger," pinta Hammam.

Berkaitan dengan pandemi Covid-19, sambungnya, pandemi telah mengubah perekonomian global dan fokus negara-negara di dunia. Hal ini yang akan menjadi bahan diskusi di G20 yakni mengatasi krisis yang multidimensional.

Menjelang KTT G20 itu juga digelar dialog dan diskusi dengan topik “Solve the World Challenge : Recover Together, Recover Stronger and Smarter (Digitalization, Governance and Empowerment)” pada 2021. Kegiatan ini diadakan oleh Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB (PIKKC-ITB) sebagai host institution dalam pelaksanaan Task Force 2 - Think 20, dengan menggandeng Gen81 ITB.

Task Force 2 - Think 20 dibentuk sebagai sebagai Bank Ide, yang memberikan rekomendasi secara analitis dan independent dalam proses pengambilan keputusan G20.

"Melalui dialog daring ini diarahkan untuk membahas isu-isu KTT G20 pada 2022 BPPT antara lain mengusung penta helix dan kontribusi nyata BPPT selama Covid terhadap warga," ungkapnya.