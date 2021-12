Laura Anna Tulis Curhatan Pilu Sehari Sebelum Meninggal: Jika Punya 1 Menit, Ini Bisa Jadi Akhir

SERAMBINEWS.COM - Selebgram Laura Anna dikabarkan meninggal dunia, hari ini Rabu (15/12/2021).

Selebgram ini wafat di usia yang masih sangat muda, yakni usia 21 tahun.

Sehari sebelum Laura Anna meninggal dunia, selebgram tersebut sempat menuliskan curhatan pilunya.

Dalam laman Instagram Story, terlihat Laura Anna menampilkan gambar seorang wanita yang sedang berayun di bawah awan.

Kemudian, Laura Anna menuliskan curhatan pilunya dalam bahasa Inggris.

Dalam curhatan pilunya, Laura Anna sempat menyinggung soal jika waktu yang tersisa hanya satu menit.

"Dan jika kamu punya waktu satu menit, kenapa tidak kita pergi?

Ceritakan tentang itu, di suatu tempat hanya kita yang tahu.

Ini bisa menjadi akhir dari segalanya," tulis Laura Anna, dikutip TribunnewsBogor.com dari Instagram Storynya @edlnlaura.

Ternyata, curhatan pilu Laura Anna ini mengutip sebagian lirik lagu Keane yang berjudul 'Somewhere Only We Know '.