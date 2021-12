VIDEO Test Drive Veloz Terbaru di Bukit Radar Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM – Nyaman dan mewah, itulah kesan pertama yang paling terasa saat pertama kali masuk ke dalam kabin All New Veloz tipe Q CVT TSS.

Ini adalah tipe tertinggi dari Toyota Veloz terbaru yang dihadirkan oleh Toyota pada akhir tahun 2021 ini.

Untuk Aceh, hingga tanggal 14 Desember 2021, baru ada 15 unit Veloz terbaru yang mengaspal di Bumi Iskandar Muda ini.

Satu dari 15 unit yang sudah mengaspal di Aceh adalah yang kami uji di kawasan Bukit Radar Blangbintang, Aceh Besar, Selasa 14 Desember 2021 kemarin.

Bersama Azhar, Kepala Cabang PT Dunia Barusa Banda Aceh, dan Afi, CEO Danish Car Interior, Serambi On TV berkesempatan menjajal All New Veloz tipe Q CVT TSS, di lintasan perbukitan kawasan Bukit Radar dan Kebun Kurma di Aceh Besar.

All New Veloz ini menghadirkan desain eksterior dan interior terbaru, yang lebih modern dan futuristik dibanding dengan line up generasi sebelumnya.

Desain front grill terbaru dipadu dengan Headlamp LED, menampilkan kesan yang atraktif serta dinamis.

Masuk ke dalam kabin, selain terasa lapang, Veloz terbaru ini juga menghadirkan suasana mewah lewat kehadiran berbagai teknologi digital terbaru.

Electronic parking brake dan dasbor bagian penumpang dilapis kulit semakin menegaskan Veloz ini benar-benar berbeda dengan generasi sebelumnya.

Soal harga, Toyota Veloz 2022 dipasarkan mulai Rp 250-an juta untuk tipe manual dan Rp 296 juta untuk tipe tertinggi, yakni tipe Q CVT TSS.

Bagi Anda yang mau test drive Veloz terbaru ini, bisa langsung datang ke PT Dunia Barusa Banda Aceh, di Jalan Mr Mohammad Hasan, Banda Aceh.

Narator : Firdha Ustin

Editor: Syamsul Azman

