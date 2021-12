Tsunami Dapat Dijadikan Sumber Pembelajaran dan Daya Tarik Wisata

For Serambinews.com

Laporan Yarmen Dinamika l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Peristiwa tsunami Minggu, 26 Desember 2004 masih terekam kuat dalam ingatan masyarakat Aceh.

Peristiwa tersebut juga menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat Aceh dan dunia.

Selain itu, situs-situs peninggalan tsunami juga menjadi destinasi wisata bagi masyarakat yang ingin melihat langsung dampak tsunami yang terjadi 17 tahun silam.

Hal tersebut menjadi pokok bahasan pada seminar hari kedua dalam rangka Pekan Peringatan Ke-17 Tsunami Aceh yang dilaksanakan secara daring dan luring di Balai Arsip Statis dan Tsunami (BAST) Aceh, Rabu (15/12/2021).

Seminar yang mengusung tema “Melihat Tsunami dari Kacamata Wisata” itu dibuka oleh Head International Office Universitas Syiah Kuala, Muzailin Affan.

Dalam acara ini pihak BAST mengadirkan narasumber Teuku Hendra Faisal MSi, Kepala Bidang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Kepala Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala, Dr Syamsidik MSc, dan Direktur Rumoh Manuskrip Aceh, Tarmizi Abdul Hamid.

Dalam pemaparannya, Teuku Hendra Faisal menyampaikan bahwa di Aceh terdapat beberapa situs tsunami yang kini menjadi destinasi wisata, antara lain, Museum Tsunami Aceh, PLTD Apung, Kubah Masjid Gurah, Monumen Aceh Thanks to The World, Kapal di Atas Rumah Lampulo, Taman Edukasi Tsunami, Masjid Rahmatullah, dan Masjid Raya Baiturrahman.

Situs-situs tersebut, kata Hendra, merupakan saksi bisu peristiwa tsunami, tapi menyisakan pelajaran kepada masyarakat yang ingin belajar dan mengetahui tentang peristiwa tsunami di Aceh.