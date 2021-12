VIDEO Harga Telur Ayam di Aceh Singkil Tembus Rp 50 Ribu Per Papan, Pakan Naik Rp 200 Per Kilogram

Laporan Dede Rosadi | Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Telur ayam ras di Kabupaten Aceh Singkil, tembus Rp 46.000 per papan isi 30 butir di tingkat pembudidaya.

Sementara di tingkat pengecer Rp 50.000 per papan. Jika beli per butir harganya akan lebih mahal lagi, mencapai Rp 2.000 per butir.

Sebelumnya harga telur berada pada kisaran Rp 38 per papan, namun selama dua pekan terakhir melonjak naik Rp 46.000 per papan.

Naiknya harga telur, ternyata disebabkan naik harga pakan. Sehingga tidak berpengaruh pada penambahan pendapatan pembudidaya.

Untuk harga pakan naik Rp 200 per kilo, dari sebelumnya Rp 7.150 menjadi Rp 7.350 per kilo.

Harga tersebut belum termasuk ongkos angkut, lantaran, pembudidaya ayam petelur di Aceh Singkil, masih tergantung pasokan pakan dari Medan, Sumatera Utara.

Sejauh ini, Aceh Singkil masih mengandalkan pasokan dari luar daerah. Sebab pembudidaya ayam petelur masih minim.

Narator: Ardiansyah

Video: Hari Mahardhika